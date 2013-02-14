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НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», «Нью-Джерси» - «Ванкувер», «Филадельфия» всухую проиграла «Чикаго» и другие результаты

Эдмонтон Ойлерз — Питтсбург Пингвинз (2:3)В ночь на 2 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

Действующий чемпион лиги Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Эдмонтон Ойлерз со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Патрик Хернквист (21-я минута), Конор Шири (40) и Евгений Малкин (53). 
В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (27) и Леон Драйзайтль (28).

«Питтсбург» одержал победу после двух поражений подряд и в турнирной таблице Восточной конференции поднялся с 6-го на 3-е место (17 очков, 14 матчей). «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд, которое стало четвертым в последних пяти матчах и на Западе занимает предпоследнее, 14-е место (7 очков, 11 матчей).

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13 голов / 13 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 11/12
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/12
4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 9/13
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/13
6. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 9/13

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 6 голов / 17 передач / 13 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13/8/13
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/9/13
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/7/13
5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 2/14/13

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 1 ноября
Ванкувер Кэнакс — Нью-Джерси Дэвилз — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 — Хейз (Холл) — 30:09
0:2 — Стэффорд (Холл) — 59:44 (en)

Анахайм Дакс — Торонто Мэйпл Лифс — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
0:1 — Браун (ван Римсдайк, Хэйнси) — 07:54
1:1 — Каше (Грант, Мэнсон) — 09:09
1:2 — Марло (Хэйнси) — 41:09
1:3 — Комаров (Марло) — 58:30 (en)

Эдмонтон Ойлерз — Питтсбург Пингвинз — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
0:1 — Хернквист (Летанг, Кессел) — 20:56 (5x4)
1:1 — Ньюджент-Хопкинс (Марун, Макдэвид) — 26:36
2:1 — Драйзайтль (Макдэвид) — 27:26
2:2 — Шири (Кросби, Мяяття) — 39:38
2:3 — Малкин (Кессел, Летанг) — 52:23 (5x4)

Чикаго Блэкхоукс — Филадельфия Флайерз — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Анисимов (Франсон, Кейн) — 28:58 (5x4)
2:0 — Тэйвз — 29:18
3:0 — Дебринкэт (Хейден, Анисимов) — 58:11 (en)

Сан-Хосе Шаркс – Нэшвилл Предаторз – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 – Донской (Хед, Бёдкер) – 15:49
2:0 – Павелски (Торнтон, Диллон) – 28:17
2:1 – Йози (Ернкрок) – 30:04
3:1 – Власич (Лабанк, Донской) – 33:54 (5х4)
4:1 – Бёдкер (Тирни, Райан) – 53:43 (4х4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 21 очко / 13 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 18/11
3. Питтсбург Пингвинз – 17/14
4. Коламбус Блю Джекетс – 16/12
5. Торонто Мэйпл Лифс – 16/13
6. Нью-Йорк Айлендерс – 15/12
7. Оттава Сенаторз – 15/12
8. Филадельфия Флайерз – 13/13
9. Детройт Ред Уингз – 13/13
10. Бостон Брюинз – 11/10
11. Вашингтон Кэпиталз – 11/12
12. Каролина Харрикейнз – 10/10
13. Нью-Йорк Рейнджерс – 10/13
14. Флорида Пантерз – 9/11
15. Монреаль Канадиенс – 9/12
16. Баффало Сэйбрз – 8/12

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 21 очко / 13 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 19/12
3. Вегас Голден Найтс – 16/11
4. Виннипег Джетс – 14/11
5. Сан-Хосе Шаркс – 14/12
6. Даллас Старз – 14/12
 7. Ванкувер Кэнакс – 14/12
8. Чикаго Блэкхоукс – 14/13
9. Анахайм Дакс – 13/12
10. Колорадо Эвеланш – 12/11
11. Калгари Флэймз – 12/12
12. Нэшвилл Предаторз – 12/12
13. Миннесота Уайлд – 10/10
14. Эдмонтон Ойлерз – 7/11
15. Аризона Койотс – 3/13

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