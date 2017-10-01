НХЛ. Юдон, Стэмкос и Таварес - звезды игрового дня

В ночь на 31 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу, в матче с «Оттавой Сенаторз» (8:3).



Второй звездой назван капитан «Тампы Бэй Лайтнинг», нападающий Стивен Стэмкос, сделавший дубль и результативную передачу в игре против «Флориды Пантерз» (8:5). Отметим, что Стэмкос является лучшим бомбардиром текущего чемпионата, набрав 24 очка (6 голов + 18 передач) в 13-ти матчах.



Третьей звездой дня стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс», форвард Джон Таварес, оформивший дубль в ворота «Вегас Голден Найт» (6:3).