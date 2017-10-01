В ночь на 31 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу, в матче с «Оттавой Сенаторз» (8:3).
Второй звездой назван капитан «Тампы Бэй Лайтнинг», нападающий Стивен Стэмкос, сделавший дубль и результативную передачу в игре против «Флориды Пантерз» (8:5). Отметим, что Стэмкос является лучшим бомбардиром текущего чемпионата, набрав 24 очка (6 голов + 18 передач) в 13-ти матчах.
Третьей звездой дня стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс», форвард Джон Таварес, оформивший дубль в ворота «Вегас Голден Найт» (6:3).
10:33 НХЛ. Юдон, Стэмкос и Таварес - звезды игрового дня 67 | Хоккей
10:09 НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Сан-Антонио», «Хьюстон» проиграл «Филадельфии» и другие результаты 66 | Баскетбол
08:13 НХЛ. Первой звездой недели признан Джон Таварес из «Айлендерса» 114 | Хоккей
07:55 НХЛ. «Коламбус» по буллитам одолел «Бостон», «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве», «Вегас» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 94 | Хоккей
11:45 Карлос Такам: Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой с Джошуа 390 | Бокс
11:27 Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений 287 | Баскетбол
11:11 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Детройту», «Кливленд» - «Нью-Йорку», «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты 289 | Баскетбол
10:24 НХЛ. «Виннипег» разгромил «Питтсбург», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину», «Вашингтон» проиграл «Калгари» 216 | Хоккей
09:52 Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях 320 | Бокс / Фото
09:42 Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео) 568 | Бокс / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (467)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.