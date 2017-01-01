НХЛ. Первой звездой недели признан Джон Таварес из «Айлендерса»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой признан канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, который стал лучшим снайпером и бомбардиром недели набрав 7 (6+1) очков. Два его хет-трика помогли «Айлендерс» одержать две победы в трех матчах.



Второй звездой назван шведский вратарь «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, который который в двух матчах отразил 96,8% бросков и оформил один шат-аут.



Третьей звездой недели стал канадский форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, набравший 6 очков (1+5).