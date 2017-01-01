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НХЛ. Первой звездой недели признан Джон Таварес из «Айлендерса»

НХЛ. Первой звездой недели признан Джон Таварес из «Айлендерса»Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, который стал лучшим снайпером и бомбардиром недели набрав 7 (6+1) очков. Два его хет-трика помогли «Айлендерс» одержать две победы в трех матчах.

Второй звездой назван шведский вратарь «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, который который в двух матчах отразил 96,8% бросков и оформил один шат-аут.

Третьей звездой недели стал канадский форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, набравший 6 очков (1+5).

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