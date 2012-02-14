НХЛ. «Коламбус» по буллитам одолел «Бостон», «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве», «Вегас» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 31 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Джон Таварес, еще по разу отличились Эндрю Лэдд, Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак и Николай Кулемин.
У гостей шайбы забросили Вильям Карлссон, Алекс Так и Колин Миллер.
Таким образом, «Айлендерс» прервал победную серию «Вегаса», которая состояла из пяти матчей.
На Востоке «Айлендс» занимает 4-е место (15 очков, 12 матчей), на Западе «Вегас» - третий (16 очков, 10 матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13 голов / 13 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 11/12
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/12
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/12
5. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 9/12
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 6 голов / 18 передач / 13 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13/8/13
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/9/13
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/7/12
5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 2/14/12
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30 октября
Сент-Луиз Блюз — Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
1:0 — Тарасенко (Шварц) — 27:25
2:0 — Шварц (Шенн, Тарасенко) — 30:17
2:1 — Пирсон (Мартинес) — 33:20
3:1 — Гуннарссон (Апшолл, Бродзяк) — 36:19
3:2 — Браун (Копитар, Даути) — 37:17 (5x4)
4:2 — Соботка (Пьетранджело, Стин) — 58:55 (en)
Оттава Сенаторз — Монреаль Канадиенс — 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)
1:0 — Пайят — 00:21
1:1 — Юдон (Питри, Монтойя) — 04:27 (5x4)
1:2 — Пачьоретти — 07:20 (4x5)
2:2 — Дзингел (Хоффман, Ди Доменико) — 08:15 (5x4)
2:3 — Лехконен (Друен, Уэбер) — 13:17
2:4 — Юдон (Уэбер, Плеканец) — 16:00
3:4 — Ди Доменико (Карлссон, Хоффман) — 30:34 (5x4)
3:5 — Гальченюк (Бенн) — 37:41
3:6 — Галлахер (Дано) — 39:29
3:7 — Плеканец (Галлахер, Юдон) — 45:10 (4x4)
3:8 — Лехконен (Байрон, Уэбер) — 53:24
Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)
0:1 — Пойнт (Коберн, Джирарди) — 02:48
0:2 — Кучеров — 04:55
1:2 — Экблад (Юбердо, Барков) — 10:31
1:3 — Стэмкос (Хедман, Киллорн) — 14:40 (5x4)
2:3 — Барков (Дадонов) — 19:07
3:3 — Юбердо (Барков, Дадонов) — 25:32
3:4 — Палат (Пойнт, Гурд) — 27:17
3:5 — Гурд (Сергачев, Палат) — 29:38 (5x4)
3:6 — Наместников (Кучеров, Хедман) — 35:41
4:6 — Макгинн (Бьюгстад, Врбата) — 45:32
4:7 — Стэмкос (Дотчин, Наместников) — 49:02
5:7 — Дадонов (Юбердо, Барков) — 51:29
5:8 — Строльман — 59:41 (en)
Филадельфия Флайерз — Аризона Кайотс — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
0:1 — Мартинук (Яльмарссон, Ричардсон) — 02:20
0:2 — Дворак (Экман-Ларссон, Демерс) — 07:46
0:3 — Перлини (Голигоски, Яльмарссон) — 41:34 (5x4)
1:3 — Кутюрье (Жиру, Проворов) — 42:13 (5x4)
2:3 — Уил (Проворов, Фильппула) — 59:08
3:3 — Кутюрье (Жиру, Проворов) — 59:44 (6x5)
3:4 — Голигоски (Келлер, Доми) — 64:45 (4x3)
Коламбус Блю Джекетс — Бостон Брюинз — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
1:0 — Савар (Веннберг, Калверт) — 01:59
2:0 — Дженнер (Нутиваара, Андерсон) — 17:08
3:0 — Мотт (Нутиваара, Бобровский) — 28:27
3:1 — Бержерон (Хайнен, Пастрняк) — 35:37 (5x4)
3:2 — Круг — 50:26 (4x4)
3:3 — Маршан — 51:47 (5x4)
4:3 — Бьеркстранд — 65:00 (ПБ)
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Голден Найтс 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
0:1 — Карлссон (Икин) — 09:31 (4x5)
1:1 — Лэдд (Ледди, Бойчак) — 13:50
1:2 — Так (Миллер, Хант) — 15:46 (5x4)
2:2 — Таварес (Ледди, Бейли) — 34:50 (5x4)
3:2 — Барзал (Ли, Бейли) — 37:44 (5x4)
4:2 — Клаттербак — 44:44
5:2 — Кулемин (Зайденберг) — 48:26
6:2 — Таварес (Бейли, Ли) — 52:38
6:3 — Миллер (Хант, Так) — 54:41 (5x4)
Ванкувер Кэнакс – Даллас Старз – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 23 Сегин (Бенн, Радулов) – 23:11 (5х4)
1:1 – 46 Ганье (Д.Седин, Ванек) – 46:00 (5х4)
1:2 – 62 Радулов (Янмарк-Нюлен) – 62:32 (3х3)
Сан-Хосе – Торонто – 3:2 (3 период)
Сан-Хосе Шаркс – Торонто Мэйпл Лифс – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
0:1 – 12 Мэттьюс (Нюландер, Зайцев) – 12:14
1:1 – 27 Павелски (Хеед, Торнтон) – 27:58
2:1 – 44 Хеед (Кутюр, Бернс) – 44:11 (5х4)
3:1 – 57 Уорд (Карлссон, Тёрни) – 57:47
3:2 – 58 Кадри (Боргман, Райлли) – 58:50
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 21 очко / 13 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 16/10
3. Коламбус Блю Джекетс – 16/12
4. Нью-Йорк Айлендерс – 15/12
5. Оттава Сенаторз – 15/12
6. Питтсбург Пингвинз – 15/13
7. Торонто Мэйпл Лифс – 14/12
8. Филадельфия Флайерз – 13/12
9. Бостон Брюинз – 11/10
10. Вашингтон Кэпиталз – 11/12
11. Детройт Ред Уингз – 11/12
12. Каролина Харрикейнз – 10/10
13. Флорида Пантерз – 9/11
14. Монреаль Канадиенс – 9/12
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/12
16. Баффало Сэйбрз – 8/12
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 21 очко / 13 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 19/12
3. Вегас Голден Найтс – 16/10
4. Ванкувер Кэнакс – 14/11
5. Даллас Старз – 14/12
6. Анахайм Дакс – 13/11
7. Виннипег Джетс – 12/10
8. Сан-Хосе Шаркс – 12/11
9. Колорадо Эвеланш – 12/11
10. Нэшвилл Предаторз – 12/11
11. Чикаго Блэкхоукс – 12/12
12. Калгари Флэймз – 12/12
13. Миннесота Уайлд – 10/9
14. Эдмонтон Ойлерз – 7/10
15. Аризона Койотс – 3/12
10:33 НХЛ. Юдон, Стэмкос и Таварес - звезды игрового дня 67 | Хоккей
10:09 НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Сан-Антонио», «Хьюстон» проиграл «Филадельфии» и другие результаты 66 | Баскетбол
08:13 НХЛ. Первой звездой недели признан Джон Таварес из «Айлендерса» 114 | Хоккей
07:55 НХЛ. «Коламбус» по буллитам одолел «Бостон», «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве», «Вегас» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 95 | Хоккей
11:45 Карлос Такам: Ни малейшего понятия, зачем рефери остановил бой с Джошуа 390 | Бокс
11:27 Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений 287 | Баскетбол
11:11 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Детройту», «Кливленд» - «Нью-Йорку», «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты 289 | Баскетбол
10:24 НХЛ. «Виннипег» разгромил «Питтсбург», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину», «Вашингтон» проиграл «Калгари» 216 | Хоккей
09:52 Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях 320 | Бокс / Фото
09:42 Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео) 568 | Бокс / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (467)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.