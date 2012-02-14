НХЛ. «Коламбус» по буллитам одолел «Бостон», «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве», «Вегас» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 31 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Джон Таварес, еще по разу отличились Эндрю Лэдд, Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак и Николай Кулемин.

У гостей шайбы забросили Вильям Карлссон, Алекс Так и Колин Миллер.



Таким образом, «Айлендерс» прервал победную серию «Вегаса», которая состояла из пяти матчей.



На Востоке «Айлендс» занимает 4-е место (15 очков, 12 матчей), на Западе «Вегас» - третий (16 очков, 10 матчей.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13 голов / 13 матчей

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 11/12

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/12

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/12

5. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 9/12



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 6 голов / 18 передач / 13 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13/8/13

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/9/13

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/7/12

5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 2/14/12



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 30 октября

Сент-Луиз Блюз — Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

1:0 — Тарасенко (Шварц) — 27:25

2:0 — Шварц (Шенн, Тарасенко) — 30:17

2:1 — Пирсон (Мартинес) — 33:20

3:1 — Гуннарссон (Апшолл, Бродзяк) — 36:19

3:2 — Браун (Копитар, Даути) — 37:17 (5x4)

4:2 — Соботка (Пьетранджело, Стин) — 58:55 (en)



Оттава Сенаторз — Монреаль Канадиенс — 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

1:0 — Пайят — 00:21

1:1 — Юдон (Питри, Монтойя) — 04:27 (5x4)

1:2 — Пачьоретти — 07:20 (4x5)

2:2 — Дзингел (Хоффман, Ди Доменико) — 08:15 (5x4)

2:3 — Лехконен (Друен, Уэбер) — 13:17

2:4 — Юдон (Уэбер, Плеканец) — 16:00

3:4 — Ди Доменико (Карлссон, Хоффман) — 30:34 (5x4)

3:5 — Гальченюк (Бенн) — 37:41

3:6 — Галлахер (Дано) — 39:29

3:7 — Плеканец (Галлахер, Юдон) — 45:10 (4x4)

3:8 — Лехконен (Байрон, Уэбер) — 53:24



Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

0:1 — Пойнт (Коберн, Джирарди) — 02:48

0:2 — Кучеров — 04:55

1:2 — Экблад (Юбердо, Барков) — 10:31

1:3 — Стэмкос (Хедман, Киллорн) — 14:40 (5x4)

2:3 — Барков (Дадонов) — 19:07

3:3 — Юбердо (Барков, Дадонов) — 25:32

3:4 — Палат (Пойнт, Гурд) — 27:17

3:5 — Гурд (Сергачев, Палат) — 29:38 (5x4)

3:6 — Наместников (Кучеров, Хедман) — 35:41

4:6 — Макгинн (Бьюгстад, Врбата) — 45:32

4:7 — Стэмкос (Дотчин, Наместников) — 49:02

5:7 — Дадонов (Юбердо, Барков) — 51:29

5:8 — Строльман — 59:41 (en)



Филадельфия Флайерз — Аризона Кайотс — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

0:1 — Мартинук (Яльмарссон, Ричардсон) — 02:20

0:2 — Дворак (Экман-Ларссон, Демерс) — 07:46

0:3 — Перлини (Голигоски, Яльмарссон) — 41:34 (5x4)

1:3 — Кутюрье (Жиру, Проворов) — 42:13 (5x4)

2:3 — Уил (Проворов, Фильппула) — 59:08

3:3 — Кутюрье (Жиру, Проворов) — 59:44 (6x5)

3:4 — Голигоски (Келлер, Доми) — 64:45 (4x3)



Коламбус Блю Джекетс — Бостон Брюинз — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 — Савар (Веннберг, Калверт) — 01:59

2:0 — Дженнер (Нутиваара, Андерсон) — 17:08

3:0 — Мотт (Нутиваара, Бобровский) — 28:27

3:1 — Бержерон (Хайнен, Пастрняк) — 35:37 (5x4)

3:2 — Круг — 50:26 (4x4)

3:3 — Маршан — 51:47 (5x4)

4:3 — Бьеркстранд — 65:00 (ПБ)



Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Голден Найтс 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

0:1 — Карлссон (Икин) — 09:31 (4x5)

1:1 — Лэдд (Ледди, Бойчак) — 13:50

1:2 — Так (Миллер, Хант) — 15:46 (5x4)

2:2 — Таварес (Ледди, Бейли) — 34:50 (5x4)

3:2 — Барзал (Ли, Бейли) — 37:44 (5x4)

4:2 — Клаттербак — 44:44

5:2 — Кулемин (Зайденберг) — 48:26

6:2 — Таварес (Бейли, Ли) — 52:38

6:3 — Миллер (Хант, Так) — 54:41 (5x4)



Ванкувер Кэнакс – Даллас Старз – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 23 Сегин (Бенн, Радулов) – 23:11 (5х4)

1:1 – 46 Ганье (Д.Седин, Ванек) – 46:00 (5х4)

1:2 – 62 Радулов (Янмарк-Нюлен) – 62:32 (3х3)

Сан-Хосе – Торонто – 3:2 (3 период)



Сан-Хосе Шаркс – Торонто Мэйпл Лифс – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

0:1 – 12 Мэттьюс (Нюландер, Зайцев) – 12:14

1:1 – 27 Павелски (Хеед, Торнтон) – 27:58

2:1 – 44 Хеед (Кутюр, Бернс) – 44:11 (5х4)

3:1 – 57 Уорд (Карлссон, Тёрни) – 57:47

3:2 – 58 Кадри (Боргман, Райлли) – 58:50



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 21 очко / 13 матчей

2. Нью-Джерси Дэвилз – 16/10

3. Коламбус Блю Джекетс – 16/12

4. Нью-Йорк Айлендерс – 15/12

5. Оттава Сенаторз – 15/12

6. Питтсбург Пингвинз – 15/13

7. Торонто Мэйпл Лифс – 14/12

8. Филадельфия Флайерз – 13/12

9. Бостон Брюинз – 11/10

10. Вашингтон Кэпиталз – 11/12

11. Детройт Ред Уингз – 11/12

12. Каролина Харрикейнз – 10/10

13. Флорида Пантерз – 9/11

14. Монреаль Канадиенс – 9/12

15. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/12

16. Баффало Сэйбрз – 8/12



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 21 очко / 13 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 19/12

3. Вегас Голден Найтс – 16/10

4. Ванкувер Кэнакс – 14/11

5. Даллас Старз – 14/12

6. Анахайм Дакс – 13/11

7. Виннипег Джетс – 12/10

8. Сан-Хосе Шаркс – 12/11

9. Колорадо Эвеланш – 12/11

10. Нэшвилл Предаторз – 12/11

11. Чикаго Блэкхоукс – 12/12

12. Калгари Флэймз – 12/12

13. Миннесота Уайлд – 10/9

14. Эдмонтон Ойлерз – 7/10

15. Аризона Койотс – 3/12