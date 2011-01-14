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НХЛ. «Виннипег» разгромил «Питтсбург», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину», «Вашингтон» проиграл «Калгари»

Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз (7:1). Блэйк Уилер #26 (Виннипег)В ночь на 30 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

В одном из них действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде потерпел разгромное поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 1:7.
В составе победителей хет-трик оформил Блэйк Уилер, по разу отличились Эндрю Копп, Йоэль Армиа, Марк Шайфли и Брендан Лемье.
Единственную шайбу в ворота канадцев забросил Евгений Малкин.
В Восточной конференции «Питтсбург» на 4-м месте (15 очков, 13 матчей). На Западе «Виннипег» занимает 6-е место (12 очков, 10 матчей).

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12 голов / 12 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/12
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 9/11
4. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 8/10
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/11

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 4 гола / 16 передач / 12 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12/7/12
3. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 1/14/11
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/5/12
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/7/11

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29 октября
Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)
1:0 — Копп (Мэттьяс, Энстрем) — 01:20
2:0 — Уилер (Шайфли, Коннор) — 13:58
3:0 — Уилер (Мэттьяс, Шайфли) — 17:44
4:0 — Армиа (Хендрикс) — 18:07
5:0 — Уилер (Коннор) — 18:18
5:1 — Малкин (Кессел, Летанг) — 37:02 (5x4)
6:1 — Шайфли (Уилер, Бафлин) — 50:28 (5x4)
7:1 — Лемье (Майерс, Армиа) — 52:19

Калгари Флэймз — Вашингтон Кэпиталз — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Ферланд (Кулак, Годро) — 22:08
1:1 — Врана (Оши) — 44:19
2:1 — Монахан (Годро, Джиордано) — 59:09

Каролина Харрикейнз — Анахайм Дакс — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Каше (Ритчи) — 10:48
0:2 — Грант (Кольяно) — 17:14
1:2 — Скиннер (Уильямс, Райан) — 19:53 (5x4)
2:2 — Стаал (Ахо, Линдхольм) — 33:33
3:2 — Фолк (Терявяйнен, Уильямс) — 38:33
3:3 — Сильверберг (Кольяно, Линдхольм) — 55:12
3:4 — Перри — 65:00 ( ПБ)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 19 очков / 12 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 16/10
3. Оттава Сенаторз – 15/11
4. Питтсбург Пингвинз – 15/13
5. Коламбус Блю Джекетс – 14/11
6. Торонто Мэйпл Лифс – 14/11
7. Нью-Йорк Айлендерс – 13/11
8. Филадельфия Флайерз – 12/11
9. Вашингтон Кэпиталз – 11/12
10. Детройт Ред Уингз – 11/12
11. Бостон Брюинз – 10/9
12. Каролина Харрикейнз – 10/10
13. Флорида Пантерз – 9/10
14. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/12
15. Баффало Сэйбрз – 8/12
16. Монреаль Канадиенс – 7/11

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 19 очков / 11 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 19/12
3. Вегас Голден Найтс – 16/9
4. Ванкувер Кэнакс – 13/10
5. Анахайм Дакс – 13/11
6. Виннипег Джетс – 12/10
7. Даллас Старз – 12/11
8. Колорадо Эвеланш – 12/11
9. Нэшвилл Предаторз – 12/11
10. Чикаго Блэкхоукс – 12/12
11. Калгари Флэймз – 12/12
12. Миннесота Уайлд – 10/9
13. Сан-Хосе Шаркс – 10/10
14. Эдмонтон Ойлерз – 7/10
15. Аризона Койотс – 1/11

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