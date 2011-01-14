НХЛ. «Виннипег» разгромил «Питтсбург», «Анахайм» по буллитам одолел «Каролину», «Вашингтон» проиграл «Калгари»

В ночь на 30 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



В одном из них действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде потерпел разгромное поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 1:7.

В составе победителей хет-трик оформил Блэйк Уилер, по разу отличились Эндрю Копп, Йоэль Армиа, Марк Шайфли и Брендан Лемье.

Единственную шайбу в ворота канадцев забросил Евгений Малкин.

В Восточной конференции «Питтсбург» на 4-м месте (15 очков, 13 матчей). На Западе «Виннипег» занимает 6-е место (12 очков, 10 матчей).



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12 голов / 12 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/12

3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 9/11

4. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 8/10

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/11



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 4 гола / 16 передач / 12 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12/7/12

3. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 1/14/11

4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/5/12

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/7/11



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 29 октября

Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

1:0 — Копп (Мэттьяс, Энстрем) — 01:20

2:0 — Уилер (Шайфли, Коннор) — 13:58

3:0 — Уилер (Мэттьяс, Шайфли) — 17:44

4:0 — Армиа (Хендрикс) — 18:07

5:0 — Уилер (Коннор) — 18:18

5:1 — Малкин (Кессел, Летанг) — 37:02 (5x4)

6:1 — Шайфли (Уилер, Бафлин) — 50:28 (5x4)

7:1 — Лемье (Майерс, Армиа) — 52:19



Калгари Флэймз — Вашингтон Кэпиталз — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Ферланд (Кулак, Годро) — 22:08

1:1 — Врана (Оши) — 44:19

2:1 — Монахан (Годро, Джиордано) — 59:09



Каролина Харрикейнз — Анахайм Дакс — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Каше (Ритчи) — 10:48

0:2 — Грант (Кольяно) — 17:14

1:2 — Скиннер (Уильямс, Райан) — 19:53 (5x4)

2:2 — Стаал (Ахо, Линдхольм) — 33:33

3:2 — Фолк (Терявяйнен, Уильямс) — 38:33

3:3 — Сильверберг (Кольяно, Линдхольм) — 55:12

3:4 — Перри — 65:00 ( ПБ)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 19 очков / 12 матчей

2. Нью-Джерси Дэвилз – 16/10

3. Оттава Сенаторз – 15/11

4. Питтсбург Пингвинз – 15/13

5. Коламбус Блю Джекетс – 14/11

6. Торонто Мэйпл Лифс – 14/11

7. Нью-Йорк Айлендерс – 13/11

8. Филадельфия Флайерз – 12/11

9. Вашингтон Кэпиталз – 11/12

10. Детройт Ред Уингз – 11/12

11. Бостон Брюинз – 10/9

12. Каролина Харрикейнз – 10/10

13. Флорида Пантерз – 9/10

14. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/12

15. Баффало Сэйбрз – 8/12

16. Монреаль Канадиенс – 7/11



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 19 очков / 11 матчей

2. Сент-Луис Блюз – 19/12

3. Вегас Голден Найтс – 16/9

4. Ванкувер Кэнакс – 13/10

5. Анахайм Дакс – 13/11

6. Виннипег Джетс – 12/10

7. Даллас Старз – 12/11

8. Колорадо Эвеланш – 12/11

9. Нэшвилл Предаторз – 12/11

10. Чикаго Блэкхоукс – 12/12

11. Калгари Флэймз – 12/12

12. Миннесота Уайлд – 10/9

13. Сан-Хосе Шаркс – 10/10

14. Эдмонтон Ойлерз – 7/10

15. Аризона Койотс – 1/11