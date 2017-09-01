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НХЛ. Данск, Андерсон и Ринне - звезды игрового дня

голкипер «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск - первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 28 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:0).

Второй звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ).

Третьей звездой дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 43 из 44 бросков в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

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