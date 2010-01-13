НХЛ. «Вегас» забросил семь безответных шайб «Колорадо», «Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Оттаву», «Виннипег» в овертайме проиграл «Коламбусу» и другие результаты

В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12 голов / 11 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/10
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/10
4. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 7/9
5. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/9
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 4 гола / 16 передач / 11 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12/7/11
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 7/8/11
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/6/10
5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 1/13/10
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 27 октября
Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш — 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)
1:0 — Перрон — 28:50
2:0 — Линдберг — 32:19
3:0 — Икин (Нил, Перрон) — 35:33
4:0 — Нил (Миллер, Икин) — 38:16
5:0 — Маршессо (Сбиса, Шмидт) — 45:26
6:0 — Хаула (Маршессо, Шмидт) — 47:29 (5x4)
7:0 — Каррье (Хант) — 53:31
Калгари Флэймз — Даллас Старз — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
1:0 — Годро (Ферланд, Монахан) — 30:18
1:1 — Линделль (Спецца, Янмарк) — 36:54 (5x4)
1:2 — Радулов (Шор, Клингберг) — 52:50 (5x4)
Чикаго Блэкхоукс — Нэшвилл Предаторз — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
1:0 — Анисимов — 19:34 (4x5)
1:1 — Ернкрок — 20:57
1:2 — Смит (Суббэн, Фиала) — 31:02 (5x4)
Каролина Харрикейнз — Сент-Луис Блюз — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
0:1 — Яшкин (Сундквист, Пяаярви) — 34:38
1:1 — Скиннер (Уильямс) — 35:42
1:2 — Шенн (Шварц, Тарасенко) — 50:41
Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз — 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)
0:1 — Хоффман (Ди Доменико, Пажо) — 07:58
0:2 — Одуйя (Карлссон, Смит) — 17:14
1:2 — Хейз (Заха, Сантини) — 18:12
2:2 — Хенрик (Батчер, Братт) — 30:52 (5x4)
3:2 — Гиббонс (Заха, Хейз) — 38:07
4:2 — Сиверсон (Холл, Стэффорд) — 54:10
4:3 — Стоун (Хоффман, Фанеф) — 58:45 (6x5)
4:4 — Ди Доменико (Брассар, Стоун) — 59:23 (6x5)
5:4 — Братт — 65:00 ( ПБ)
Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
0:1 — Танев — 04:52
1:1 — Аткинсон (Джонс) — 50:23
2:1 — Андерсон — 62:38 (3x3)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 19 очков / 11 матчей
2. Питтсбург Пингвинз – 15/11
3. Оттава Сенаторз – 15/11
4. Нью-Джерси Дэвилз – 14/9
5. Коламбус Блю Джекетс – 14/10
6. Торонто Мэйпл Лифс – 14/10
7. Нью-Йорк Айлендерс – 11/10
8. Филадельфия Флайерз – 10/10
9. Бостон Брюинз – 9/8
10. Каролина Харрикейнз – 9/9
11. Вашингтон Кэпиталз – 9/10
12. Детройт Ред Уингз – 9/11
13. Флорида Пантерз – 8/9
14. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/11
15. Баффало Сэйбрз – 8/11
16. Монреаль Канадиенс – 5/10
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 17 очков / 10 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 17/11
3. Вегас Голден Найтс – 16/9
4. Ванкувер Кэнакс – 13/10
5. Нэшвилл Предаторз – 12/10
6. Даллас Старз – 12/11
7. Чикаго Блэкхоукс – 12/11
8. Виннипег Джетс – 10/9
9. Колорадо Эвеланш – 10/10
10. Калгари Флэймз – 10/11
11. Анахайм Дакс – 9/9
12. Миннесота Уайлд – 8/8
13. Сан-Хосе Шаркс – 8/9
14. Эдмонтон Ойлерз – 7/9
15. Аризона Койотс – 1/10
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