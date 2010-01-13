НХЛ. «Вегас» забросил семь безответных шайб «Колорадо», «Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Оттаву», «Виннипег» в овертайме проиграл «Коламбусу» и другие результаты

В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12 голов / 11 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/10

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/10

4. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 7/9

5. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/9



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 4 гола / 16 передач / 11 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12/7/11

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 7/8/11

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 8/6/10

5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 1/13/10



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 27 октября

Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш — 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

1:0 — Перрон — 28:50

2:0 — Линдберг — 32:19

3:0 — Икин (Нил, Перрон) — 35:33

4:0 — Нил (Миллер, Икин) — 38:16

5:0 — Маршессо (Сбиса, Шмидт) — 45:26

6:0 — Хаула (Маршессо, Шмидт) — 47:29 (5x4)

7:0 — Каррье (Хант) — 53:31



Калгари Флэймз — Даллас Старз — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

1:0 — Годро (Ферланд, Монахан) — 30:18

1:1 — Линделль (Спецца, Янмарк) — 36:54 (5x4)

1:2 — Радулов (Шор, Клингберг) — 52:50 (5x4)



Чикаго Блэкхоукс — Нэшвилл Предаторз — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 — Анисимов — 19:34 (4x5)

1:1 — Ернкрок — 20:57

1:2 — Смит (Суббэн, Фиала) — 31:02 (5x4)



Каролина Харрикейнз — Сент-Луис Блюз — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Яшкин (Сундквист, Пяаярви) — 34:38

1:1 — Скиннер (Уильямс) — 35:42

1:2 — Шенн (Шварц, Тарасенко) — 50:41



Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз — 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

0:1 — Хоффман (Ди Доменико, Пажо) — 07:58

0:2 — Одуйя (Карлссон, Смит) — 17:14

1:2 — Хейз (Заха, Сантини) — 18:12

2:2 — Хенрик (Батчер, Братт) — 30:52 (5x4)

3:2 — Гиббонс (Заха, Хейз) — 38:07

4:2 — Сиверсон (Холл, Стэффорд) — 54:10

4:3 — Стоун (Хоффман, Фанеф) — 58:45 (6x5)

4:4 — Ди Доменико (Брассар, Стоун) — 59:23 (6x5)

5:4 — Братт — 65:00 ( ПБ)



Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

0:1 — Танев — 04:52

1:1 — Аткинсон (Джонс) — 50:23

2:1 — Андерсон — 62:38 (3x3)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 19 очков / 11 матчей

2. Питтсбург Пингвинз – 15/11

3. Оттава Сенаторз – 15/11

4. Нью-Джерси Дэвилз – 14/9

5. Коламбус Блю Джекетс – 14/10

6. Торонто Мэйпл Лифс – 14/10

7. Нью-Йорк Айлендерс – 11/10

8. Филадельфия Флайерз – 10/10

9. Бостон Брюинз – 9/8

10. Каролина Харрикейнз – 9/9

11. Вашингтон Кэпиталз – 9/10

12. Детройт Ред Уингз – 9/11

13. Флорида Пантерз – 8/9

14. Нью-Йорк Рейнджерс – 8/11

15. Баффало Сэйбрз – 8/11

16. Монреаль Канадиенс – 5/10



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 17 очков / 10 матчей

2. Сент-Луис Блюз – 17/11

3. Вегас Голден Найтс – 16/9

4. Ванкувер Кэнакс – 13/10

5. Нэшвилл Предаторз – 12/10

6. Даллас Старз – 12/11

7. Чикаго Блэкхоукс – 12/11

8. Виннипег Джетс – 10/9

9. Колорадо Эвеланш – 10/10

10. Калгари Флэймз – 10/11

11. Анахайм Дакс – 9/9

12. Миннесота Уайлд – 8/8

13. Сан-Хосе Шаркс – 8/9

14. Эдмонтон Ойлерз – 7/9

15. Аризона Койотс – 1/10