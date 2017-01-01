НХЛ. Куик, Врбата и Кессел - звезды игрового дня

В ночь на 27 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, оформивший второй шатаут в сезоне в матче против «Монреаля» (4:0), отразив 40 бросков. Этот матч стал для него 500-м в НХЛ.
Второй звездой назван форвард «Флориды» Радим Врбата, сделавший хет-трик в ворота «Анахайма» (8:3).
Третьей звездой дня стал форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, ставший автором победного гола в овертайме в игре с «Виннипегом» (2:1 ОТ).
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