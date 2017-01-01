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НХЛ. Стеен, Сет Джонс и Баклунд – звезды игрового дня

Александр Стеен #20 (Сент-Луис Блюз) – первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 26 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» — 5:1.
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над гостями из «Калгари Флэймз» — 5:2.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Александр Стеен, на счету которого 4 (1+3) очка в матче с «Калгари».

Второй звездой назван Защитник «Коламбуса» Сет Джонс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало».

Третьей звездой дня стал форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, оформивший дубль в игре с «Сент-Луисом».

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