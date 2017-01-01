НХЛ. Стеен, Сет Джонс и Баклунд – звезды игрового дня

В ночь на 26 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.



«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» — 5:1.

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над гостями из «Калгари Флэймз» — 5:2.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Александр Стеен, на счету которого 4 (1+3) очка в матче с «Калгари».



Второй звездой назван Защитник «Коламбуса» Сет Джонс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало».



Третьей звездой дня стал форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, оформивший дубль в игре с «Сент-Луисом».