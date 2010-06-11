НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»

В ночь на 26 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11 голов / 10 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/9

3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/9

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/9



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 16 передач / 10 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/6/10

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 7/7/10

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/5/9



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 октября



Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

1:0 — Бьеркстранд (Милано, Джонс) — 12:00 (5x4)

2:0 — Джонс (Дубински, Аткинсон) — 35:20

3:0 — Фолиньо (Джонсон) — 37:38

4:0 — Калверт (Нутиваара, Мюррей) — 38:19

4:1 — Гриффит (Нолан, Ларссон) — 57:26

5:1 — Андерсон (Панарин, Веннберг) — 59:21

Вратари: Бобровский – Джонсон

Броски: 38 (9-18-11) – 35 (14-13-8)

Штраф: 2 (0-2-0) – 4 (2-0-2)



Сент-Луис Блюз — Калгари Флэймз — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

0:1 — Баклунд (Ткачук, Хэмоник) — 03:58

1:1 — Стин (Соботка, Штястны) — 17:27

2:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 24:07 (5x4)

3:1 — Пьетранджело (Шенн, Стин) — 26:53 (5x4)

3:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 33:15

4:2 — Штястны (Стин, Парэйко) — 56:28

5:2 — Эдмундсон — 59:15 (en)

Вратари: Аллен – Лек

Броски: 29 (8-10-11) – 25 (12-7-6)

Штраф: 4 (0-4-0) – 6 (2-4-0)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 17 очков / 10 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9

3. Питтсбург Пингвинз – 13/10

4. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8

5. Коламбус Блю Джекетс – 12/9

6. Оттава Сенаторз – 12/9

7. Нью-Йорк Айлендерс – 1/9

8. Филадельфия Флайерз – 10/9

9. Вашингтон Кэпиталз – 9/9

10. Детройт Ред Уингз – 9/10

11. Баффало Сэйбрз – 8/11

12. Бостон Брюинз – 7/7

13. Каролина Харрикейнз – 7/7

14. Флорида Пантерз – 6/8

15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10

16. Монреаль Канадиенс – 5/9



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 15 очков / 9 матчей

2. Сент-Луис Блюз – 15/10

3. Вегас Голден Найтс – 14/8

4. Чикаго Блэкхоукс – 12/10

5. Ванкувер Кэнакс – 11/9

6. Колорадо Эвеланш – 10/9

7. Даллас Старз – 10/9

8. Нэшвилл Предаторз – 10/9

9. Калгари Флэймз – 10/10

10. Анахайм Дакс – 9/8

11. Виннипег Джетс – 8/7

12. Сан-Хосе Шаркс – 8/8

13. Миннесота Уайлд – 6/7

14. Эдмонтон Ойлерз – 5/8

15. Аризона Койотс – 1/9