НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»

В ночь на 26 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11 голов / 10 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/9
3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/9
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 16 передач / 10 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/6/10
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 7/7/10
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/5/9
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 октября
Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1:0 — Бьеркстранд (Милано, Джонс) — 12:00 (5x4)
2:0 — Джонс (Дубински, Аткинсон) — 35:20
3:0 — Фолиньо (Джонсон) — 37:38
4:0 — Калверт (Нутиваара, Мюррей) — 38:19
4:1 — Гриффит (Нолан, Ларссон) — 57:26
5:1 — Андерсон (Панарин, Веннберг) — 59:21
Вратари: Бобровский – Джонсон
Броски: 38 (9-18-11) – 35 (14-13-8)
Штраф: 2 (0-2-0) – 4 (2-0-2)
Сент-Луис Блюз — Калгари Флэймз — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
0:1 — Баклунд (Ткачук, Хэмоник) — 03:58
1:1 — Стин (Соботка, Штястны) — 17:27
2:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 24:07 (5x4)
3:1 — Пьетранджело (Шенн, Стин) — 26:53 (5x4)
3:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 33:15
4:2 — Штястны (Стин, Парэйко) — 56:28
5:2 — Эдмундсон — 59:15 (en)
Вратари: Аллен – Лек
Броски: 29 (8-10-11) – 25 (12-7-6)
Штраф: 4 (0-4-0) – 6 (2-4-0)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 17 очков / 10 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9
3. Питтсбург Пингвинз – 13/10
4. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
5. Коламбус Блю Джекетс – 12/9
6. Оттава Сенаторз – 12/9
7. Нью-Йорк Айлендерс – 1/9
8. Филадельфия Флайерз – 10/9
9. Вашингтон Кэпиталз – 9/9
10. Детройт Ред Уингз – 9/10
11. Баффало Сэйбрз – 8/11
12. Бостон Брюинз – 7/7
13. Каролина Харрикейнз – 7/7
14. Флорида Пантерз – 6/8
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10
16. Монреаль Канадиенс – 5/9
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 15 очков / 9 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 15/10
3. Вегас Голден Найтс – 14/8
4. Чикаго Блэкхоукс – 12/10
5. Ванкувер Кэнакс – 11/9
6. Колорадо Эвеланш – 10/9
7. Даллас Старз – 10/9
8. Нэшвилл Предаторз – 10/9
9. Калгари Флэймз – 10/10
10. Анахайм Дакс – 9/8
11. Виннипег Джетс – 8/7
12. Сан-Хосе Шаркс – 8/8
13. Миннесота Уайлд – 6/7
14. Эдмонтон Ойлерз – 5/8
15. Аризона Койотс – 1/9
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