На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»

НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»В ночь на 26 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11 голов / 10 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/9
3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/9

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 16 передач / 10 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/6/10
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 7/7/10
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/5/9

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 октября

Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1:0 — Бьеркстранд (Милано, Джонс) — 12:00 (5x4)
2:0 — Джонс (Дубински, Аткинсон) — 35:20
3:0 — Фолиньо (Джонсон) — 37:38
4:0 — Калверт (Нутиваара, Мюррей) — 38:19
4:1 — Гриффит (Нолан, Ларссон) — 57:26
5:1 — Андерсон (Панарин, Веннберг) — 59:21
Вратари: Бобровский – Джонсон
Броски: 38 (9-18-11) – 35 (14-13-8)
Штраф: 2 (0-2-0) – 4 (2-0-2)

Сент-Луис Блюз — Калгари Флэймз — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
0:1 — Баклунд (Ткачук, Хэмоник) — 03:58
1:1 — Стин (Соботка, Штястны) — 17:27
2:1 — Шварц (Тарасенко, Стин) — 24:07 (5x4)
3:1 — Пьетранджело (Шенн, Стин) — 26:53 (5x4)
3:2 — Баклунд (Ткачук, Фролик) — 33:15
4:2 — Штястны (Стин, Парэйко) — 56:28
5:2 — Эдмундсон — 59:15 (en)
Вратари: Аллен – Лек
Броски: 29 (8-10-11) – 25 (12-7-6)
Штраф: 4 (0-4-0) – 6 (2-4-0)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 17 очков / 10 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9
3. Питтсбург Пингвинз – 13/10
4. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
5. Коламбус Блю Джекетс – 12/9
6. Оттава Сенаторз – 12/9
7. Нью-Йорк Айлендерс – 1/9
8. Филадельфия Флайерз – 10/9
9. Вашингтон Кэпиталз – 9/9
10. Детройт Ред Уингз – 9/10
11. Баффало Сэйбрз – 8/11
12. Бостон Брюинз – 7/7
13. Каролина Харрикейнз – 7/7
14. Флорида Пантерз – 6/8
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10
16. Монреаль Канадиенс – 5/9

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 15 очков / 9 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 15/10
3. Вегас Голден Найтс – 14/8
4. Чикаго Блэкхоукс – 12/10
5. Ванкувер Кэнакс – 11/9
6. Колорадо Эвеланш – 10/9
7. Даллас Старз – 10/9
8. Нэшвилл Предаторз – 10/9
9. Калгари Флэймз – 10/10
10. Анахайм Дакс – 9/8
11. Виннипег Джетс – 8/7
12. Сан-Хосе Шаркс – 8/8
13. Миннесота Уайлд – 6/7
14. Эдмонтон Ойлерз – 5/8
15. Аризона Койотс – 1/9

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе»
НХЛ. «Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт»
НХЛ. «Торонто» обыграл «Детройт», «Лос-Анджелес» разгромил «Монреаль», «Чикаго» проиграл «Сент-Луису»
НХЛ. «Тампа» разгромила «Питтсбург», «Флорида» обыграла «Вашингтон», «Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу» и другие результаты
НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. «Айлендерс» по буллитам обыграл «Рейнджерс», «Нью-Джерси» в овертайме одолел «Оттаву», «Коламбус» проиграл «Тампе» и другие результаты
НХЛ. «Коламбус» победил «Эдмонтон», «Вашингтон» обыграл в овертайме «Тороното», «Рейнджерс» проиграл «Баффало» и другие результаты
НХЛ. «Питтсбург» на выезде обыграл «Флориду», «Вашингтон» в овертайме одолел «Детройт», «Монреаль» проиграл «Анахайму» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НХЛ. Стеен, Сет Джонс и Баклунд – звезды игрового дня
НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»
НХЛ. Таварес, Ньето и Ленер – звезды игрового дня
НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты
НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Последние новости спорта

09:59 НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Юту», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результаты 53 | Баскетбол

09:06 НХЛ. Стеен, Сет Джонс и Баклунд – звезды игрового дня 65 | Хоккей

08:54 НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари» 69 | Хоккей

18:58 Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии 319 | Теннис / Главные новости спорта

17:03 Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео) 409 | Бокс / Видео

16:47 Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео) 424 | Бокс / Видео

16:28 Уайлдер: Если проиграю Стиверну в реванше, уйду из бокса 223 | Бокс

15:51 Итоговый турнир WTA. Возняцки одержала вторую победу, разгромив Халеп 224 | Теннис

10:58 НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго», «Клипперс» выиграл у «Юты», «Нью-Орлеан» проиграл «Портленду» и другие результаты 199 | Баскетбол

10:14 НХЛ. Таварес, Ньето и Ленер – звезды игрового дня 157 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

ВИДЕО

Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео)

Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео)

Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча)

НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)





Топ-новости недели

Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии
Долгополов проиграл Харрисону на старте турнира ATP в Базеле
Итоговый турнир WTA. Свитолина разгромно проиграла Возняцки
Украинцы завоевали 40 медалей на ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров
Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по велотреку








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (404)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги