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НХЛ. Таварес, Ньето и Ленер – звезды игрового дня

Джон Таварес #91 (Айлендерс) – первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (5:3).

Второй звездой назван форвард «Колорадо Эвеланш» Мэтт Ньето, оформивший хет-трик в ворота «Даллас Старз» (5:3).  

Третьей звездой дня стал голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Детройтом Ред Уингз  (1:0) при 32 отраженных бросках.

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