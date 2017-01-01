НХЛ. Таварес, Ньето и Ленер – звезды игрового дня

В ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (5:3).



Второй звездой назван форвард «Колорадо Эвеланш» Мэтт Ньето, оформивший хет-трик в ворота «Даллас Старз» (5:3).



Третьей звездой дня стал голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, отстоявший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Детройтом Ред Уингз (1:0) при 32 отраженных бросках.