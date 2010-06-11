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НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты

НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результатыВ ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Каролину Харрикейнз» (5:1) и укрепилась на лидирующей позиции в турнирной таблице Восточной конференции (17 очков, 10 матчей). На втором месте «Торонто Мэйпл Лифс» (14 очков, 9 матчей), на третье поднялся «Питтсбург Пингвинз» (13 очков, 10 матчей) после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1 ОТ).   
 
«Лос-Анджелес Кингз»  в гостях одержал победу по буллитам над» Оттавой Сенаторз» (3:2 Б) и остается лидером Западной конференции, имея в активе 15 очков а 9-ти матчах.
На второе место поднялся «Вегас Голден Найтс» (14 очков, 8 матчей) после победы над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры в списке снайперов. В игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров записал на свой счет один гол. Теперь на его счету 11 голов в десяти матчах. Кучеров обошел своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», у которого в активе десять шайб.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11 голов / 10 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/9
3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/9

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 16 передач / 10 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/6/10
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/5/9

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 октября
Вегас Голден Найтс — Чикаго Блэкхоукс — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
0:1 — Хейден — 03:30 (4x5)
1:1 — Карлссон (Миллер, Хант) — 03:58 (5x4)
2:1 — Носек (Энгелланд, Макнэбб) — 05:46
3:1 — Белльмар (Носек, Каррье) — 38:15
4:1 — Маршессо (Шмидт, Сбиса) — 50:20 (5x4)
4:2 — Кейн (Саад, Истерли) — 58:55

Колорадо Эвеланш — Даллас Старз — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
0:1 — Бенн (Клингберг, Сегин) — 08:03
1:1 — Ньето (Ландеског) — 13:45
2:1 — Ньето (Седерберг, Комо) — 22:14
2:2 — Ритчи (Сегин, Бенн) — 22:44
3:2 — Ландеског (Дюшейн) — 24:04
4:2 — Барберио (Бэрри, Комо) — 39:50
4:3 — Бенн — 50:12
5:3 — Ньето (Комо, Линдхольм) — 59:57 (en)

Нэшвилл Предаторз — Калгари Флэймз — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
1:0 — Форсберг (Йози, Хартнелл) — 06:29 (5x4)
2:0 — Йози (Суббэн, Джохансен) — 07:43 (5x4)
2:1 — Ткачук (Хэмилтон, Баклунд) — 50:35
2:2 — Ферланд (Годро, Хэмилтон) — 52:55
2:3 — Ткачук — 65:00 (ПБ)

Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Виртанен — 50:07

Оттава Сенаторз — Лос-Анджелес Кингз — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Мартинес (Кемпе) — 00:24
1:1 — Фанеф (Хоффман, Пажо) — 06:09 (
2:1 — Томпсон (Пайят) — 46:36 (4x5)
2:2 — Кемпе — 58:14
2:3 — Каммальери — 65:00 (ПБ)

Баффало Сэйбрз — Детройт Ред Уингз — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Пульо (Антипин, Федун) — 29:45

Нью-Йорк Айлендерс — Аризона Койотс — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
0:1 — Дюклер (Келлер, Степан) — 04:47 (5x4)
1:1 — Таварес (Эберле) — 23:41
2:1 — Таварес (Пелеч, Эберле) — 34:25
2:2 — Кемпе (Ридер, Дворак) — 41:32
3:2 — Нельсон (Пелеч, Бейли) — 44:21 (5x4)
3:3 — Казинс (Келлер, Кленденинг) — 48:57
4:3 — Таварес (Пелеч, де Хаан) — 52:41
5:3 — Мейфилд (Таварес, Ли) — 57:03

Каролина Харрикейнз  – Тампа-Бэй Лайтнинг  – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
0:1 – Джонсон (Пойнт, Палат) – 19:25 (5х4)
0:2 – Сергачев (Джонсон, Стэмкос) – 29:13
1:2 – Слэвин (Джурис, Песке) – 43:28
1:3 – Наместников (Дотчин, Хедман) – 57:27 en
1:4 – Кэллахан ( Браун, Куниц) – 58:39 en
1:5 – Кучеров (Коберн, Стэмкос) – 59:56

Питтсбург Пингвинз  – Эдмонтон Ойлерз – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Коул (Шейэн, Ривс) – 43:24
1:1 – Макдэвид (Клефбом, Марун) – 57:07
2:1 – Кессел (Малкин) – 60:42 (3х3)

Филадельфи Флайерз – Анахайм Дакс  – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 8:51
1:1 – Каше (Грант) – 18:22
1:2 – Монтур (Бошемен, Коссила) – 25:40
1:3 – Ричи (Биекса, Линдхольм) – 30:03 (5х4)
1:4 – Ракелль (Перри, Гецлаф) – 38:17
1:5 – Гецлаф (Перри) – 43:59
2:5 – Кутюрье (Ворачек, Сэнхайм) – 51:54
2:6 – Каше – 55:49

Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз  – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
0:1 –  Йэндл (Барков, Юбердо) – 20:20
1:1 – Гальченюк (Друэн, Галлахер) – 36:44 (5х4)
2:1 – Уэбер (Шоу, Друэн) – 38:02 (5х4)
3:1 – Галлахер 38:19
4:1 – Уэбер (Лехконен) – 49:11
5:1 – Пачиоретти (Джорди Бенн, Дано) – 51:06

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 17 очков / 10 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9
3. Питтсбург Пингвинз – 13/10
4. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
5. Оттава Сенаторз – 12/9
6. Нью-Йорк Айлендерс – 1/9
7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8
8. Филадельфия Флайерз – 10/9
9. Вашингтон Кэпиталз – 9/9
10. Детройт Ред Уингз – 9/10
11. Баффало Сэйбрз – 8/10
12. Бостон Брюинз – 7/7
13. Каролина Харрикейнз – 7/7
14. Флорида Пантерз – 6/8
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10
16. Монреаль Канадиенс – 5/9

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 15 очков / 9 матчей
2. Вегас Голден Найтс – 14/8
3. Сент-Луис Блюз – 13/9
 4. Чикаго Блэкхоукс – 12/10
5. Ванкувер Кэнакс – 11/9
6. Колорадо Эвеланш – 10/9
7. Даллас Старз – 10/9
8. Нэшвилл Предаторз – 10/9
9. Калгари Флэймз – 10/9
10. Анахайм Дакс – 9/8
11. Виннипег Джетс – 8/7
12. Сан-Хосе Шаркс – 8/8
13. Миннесота Уайлд – 6/7
14. Эдмонтон Ойлерз – 5/8
15. Аризона Койотс – 1/9

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