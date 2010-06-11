НХЛ. «Тампа» разгромила «Каролину», «Питтсбург» одолел в овертайме «Эдмонтон», «Нэшвилл» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты

В ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Каролину Харрикейнз» (5:1) и укрепилась на лидирующей позиции в турнирной таблице Восточной конференции (17 очков, 10 матчей). На втором месте «Торонто Мэйпл Лифс» (14 очков, 9 матчей), на третье поднялся «Питтсбург Пингвинз» (13 очков, 10 матчей) после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1 ОТ).



«Лос-Анджелес Кингз» в гостях одержал победу по буллитам над» Оттавой Сенаторз» (3:2 Б) и остается лидером Западной конференции, имея в активе 15 очков а 9-ти матчах.

На второе место поднялся «Вегас Голден Найтс» (14 очков, 8 матчей) после победы над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).



Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры в списке снайперов. В игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров записал на свой счет один гол. Теперь на его счету 11 голов в десяти матчах. Кучеров обошел своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», у которого в активе десять шайб.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11 голов / 10 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/9

3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/9

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/9



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 16 передач / 10 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/6/10

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/5/9



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 октября

Вегас Голден Найтс — Чикаго Блэкхоукс — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

0:1 — Хейден — 03:30 (4x5)

1:1 — Карлссон (Миллер, Хант) — 03:58 (5x4)

2:1 — Носек (Энгелланд, Макнэбб) — 05:46

3:1 — Белльмар (Носек, Каррье) — 38:15

4:1 — Маршессо (Шмидт, Сбиса) — 50:20 (5x4)

4:2 — Кейн (Саад, Истерли) — 58:55



Колорадо Эвеланш — Даллас Старз — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

0:1 — Бенн (Клингберг, Сегин) — 08:03

1:1 — Ньето (Ландеског) — 13:45

2:1 — Ньето (Седерберг, Комо) — 22:14

2:2 — Ритчи (Сегин, Бенн) — 22:44

3:2 — Ландеског (Дюшейн) — 24:04

4:2 — Барберио (Бэрри, Комо) — 39:50

4:3 — Бенн — 50:12

5:3 — Ньето (Комо, Линдхольм) — 59:57 (en)



Нэшвилл Предаторз — Калгари Флэймз — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Форсберг (Йози, Хартнелл) — 06:29 (5x4)

2:0 — Йози (Суббэн, Джохансен) — 07:43 (5x4)

2:1 — Ткачук (Хэмилтон, Баклунд) — 50:35

2:2 — Ферланд (Годро, Хэмилтон) — 52:55

2:3 — Ткачук — 65:00 (ПБ)



Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Виртанен — 50:07



Оттава Сенаторз — Лос-Анджелес Кингз — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Мартинес (Кемпе) — 00:24

1:1 — Фанеф (Хоффман, Пажо) — 06:09 (

2:1 — Томпсон (Пайят) — 46:36 (4x5)

2:2 — Кемпе — 58:14

2:3 — Каммальери — 65:00 (ПБ)



Баффало Сэйбрз — Детройт Ред Уингз — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Пульо (Антипин, Федун) — 29:45



Нью-Йорк Айлендерс — Аризона Койотс — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

0:1 — Дюклер (Келлер, Степан) — 04:47 (5x4)

1:1 — Таварес (Эберле) — 23:41

2:1 — Таварес (Пелеч, Эберле) — 34:25

2:2 — Кемпе (Ридер, Дворак) — 41:32

3:2 — Нельсон (Пелеч, Бейли) — 44:21 (5x4)

3:3 — Казинс (Келлер, Кленденинг) — 48:57

4:3 — Таварес (Пелеч, де Хаан) — 52:41

5:3 — Мейфилд (Таварес, Ли) — 57:03



Каролина Харрикейнз – Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 – Джонсон (Пойнт, Палат) – 19:25 (5х4)

0:2 – Сергачев (Джонсон, Стэмкос) – 29:13

1:2 – Слэвин (Джурис, Песке) – 43:28

1:3 – Наместников (Дотчин, Хедман) – 57:27 en

1:4 – Кэллахан ( Браун, Куниц) – 58:39 en

1:5 – Кучеров (Коберн, Стэмкос) – 59:56



Питтсбург Пингвинз – Эдмонтон Ойлерз – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Коул (Шейэн, Ривс) – 43:24

1:1 – Макдэвид (Клефбом, Марун) – 57:07

2:1 – Кессел (Малкин) – 60:42 (3х3)



Филадельфи Флайерз – Анахайм Дакс – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 8:51

1:1 – Каше (Грант) – 18:22

1:2 – Монтур (Бошемен, Коссила) – 25:40

1:3 – Ричи (Биекса, Линдхольм) – 30:03 (5х4)

1:4 – Ракелль (Перри, Гецлаф) – 38:17

1:5 – Гецлаф (Перри) – 43:59

2:5 – Кутюрье (Ворачек, Сэнхайм) – 51:54

2:6 – Каше – 55:49



Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

0:1 – Йэндл (Барков, Юбердо) – 20:20

1:1 – Гальченюк (Друэн, Галлахер) – 36:44 (5х4)

2:1 – Уэбер (Шоу, Друэн) – 38:02 (5х4)

3:1 – Галлахер 38:19

4:1 – Уэбер (Лехконен) – 49:11

5:1 – Пачиоретти (Джорди Бенн, Дано) – 51:06



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 17 очков / 10 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9

3. Питтсбург Пингвинз – 13/10

4. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8

5. Оттава Сенаторз – 12/9

6. Нью-Йорк Айлендерс – 1/9

7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8

8. Филадельфия Флайерз – 10/9

9. Вашингтон Кэпиталз – 9/9

10. Детройт Ред Уингз – 9/10

11. Баффало Сэйбрз – 8/10

12. Бостон Брюинз – 7/7

13. Каролина Харрикейнз – 7/7

14. Флорида Пантерз – 6/8

15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10

16. Монреаль Канадиенс – 5/9



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 15 очков / 9 матчей

2. Вегас Голден Найтс – 14/8

3. Сент-Луис Блюз – 13/9

4. Чикаго Блэкхоукс – 12/10

5. Ванкувер Кэнакс – 11/9

6. Колорадо Эвеланш – 10/9

7. Даллас Старз – 10/9

8. Нэшвилл Предаторз – 10/9

9. Калгари Флэймз – 10/9

10. Анахайм Дакс – 9/8

11. Виннипег Джетс – 8/7

12. Сан-Хосе Шаркс – 8/8

13. Миннесота Уайлд – 6/7

14. Эдмонтон Ойлерз – 5/8

15. Аризона Койотс – 1/9