НХЛ. Кутюр, Андерсен, Мартин Джонс – звезды игрового дня

В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись два матча.



«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:2.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 1:4.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Рейнджерс».



Второй звездой назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андересен, отразивший 36 из 38-ми бросков по своим воротам в игре с «Лос-Анджелес Кингз».



Тртьей звездой дня стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 33 броска из 34-х в матче с «Рейнджерс».







