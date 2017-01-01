НХЛ. Кутюр, Андерсен, Мартин Джонс – звезды игрового дня

В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись два матча.
«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:2.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 1:4.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Рейнджерс».
Второй звездой назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андересен, отразивший 36 из 38-ми бросков по своим воротам в игре с «Лос-Анджелес Кингз».
Тртьей звездой дня стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 33 броска из 34-х в матче с «Рейнджерс».
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