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НХЛ. Кутюр, Андерсен, Мартин Джонс – звезды игрового дня

Логан Кутюр #39 («Сан-Хосе Шаркс») – первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись два матча.

«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одержал победу над  «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:2.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 1:4.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Рейнджерс».

Второй звездой назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андересен, отразивший 36 из 38-ми бросков по своим воротам в игре с «Лос-Анджелес Кингз».
 
Тртьей звездой дня стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс,  отразивший 33 броска из 34-х в матче с «Рейнджерс».



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