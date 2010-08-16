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НХЛ. «Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе»

Торонто Мэйпл Лифс — Лос-Анджелес Кингз (3:2). Тайлер Бозак #42 (Торонто)В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись два матча.
 
«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одолели «Лос-Анджелес Кингз», прервав серию из четырех побед калифорнийцев. Матч завершился со счетом 3:2.
«Мэйпл Лифс» одержали седьмую победу в девяти матчах на старте сезона. Для «Кингз» это второе поражение в восьми матчах.
«Лос-Анджелес» - лидер Западной конференции, «Торонто» занимает на Востоке второе место.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 1:4. Это поражение для «Рейнджерс» стало восьмым в десяти матчах, а «Шаркс» одержали четвертую победу в восьми матчах.
 «Рейнджерс» на Востоке занимает предпоследнее место, «Сан-Хосе» на Западе – десятое.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 9 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/9
3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/8
5. Крис Стюарт (Миннесота Уайлд) – 6/6

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 14 передач / 9 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/6/9
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/9

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 октября
Торонто Мэйпл Лифс — Лос-Анджелес Кингз — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – Мартин (Полак, Марнер) – 05:46
2:0 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 34:44 (5x4)
2:1 – Кемпе (Льюис, Даути) – 35:42
3:1 – Марло (Райлли, Кадри) – 42:53
3:2 – Льюис – 52:19 (4x5)
Вратари: Андерсен – Куик (00:00-18:49, 19:25-59:12), Кемпер (18:49-19:25)
Броски: 34 (10-15-9) – 38 (17-12-9)
Штраф: 13 (6-7-0) – 21 (4-13-4)

Нью-Йорк Рейнджерс — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – Кутюр (Бернс, Бедкер) – 01:56
0:2 – Хед (Гертл, Власич) – 12:45
0:3 – Донской (Торнтон, Павелски) – 39:22
0:4 – Карлссон (Кутюр) – 42:51
1:4 – Зибанеджад (Бучневич) – 44:23
Вратари: Лундквист – Джонс
Броски: 34 (16-8-10) – 24 (8-9-7)
Штраф: 2 (0-0-2) – 12 (8-4-0)
 
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 15 очков / 9 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9
3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
4. Оттава Сенаторз – 11/8
5. Питтсбург Пингвинз – 11/9
6. Филадельфия Флайерз – 10/8
7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8
8. Нью-Йорк Айлендерс – 9/8
9. Детройт Ред Уингз – 9/9
10. Вашингтон Кэпиталз – 9/9
11. Каролина Харрикейнз – 7/6
12. Бостон Брюинз – 7/7
13. Флорида Пантерз – 6/7
14. Баффало Сэйбрз – 6/9
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10
16. Монреаль Канадиенс – 3/8

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 13 очков / 8 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 13/9
3. Вегас Голден Найтс – 12/7
4. Чикаго Блэкхоукс – 12/9
5. Даллас Старз – 10/8
6. Нэшвилл Предаторз – 9/8
7. Ванкувер Кэнакс – 9/8
8. Виннипег Джетс – 8/7
9. Колорадо Эвеланш – 8/8
10. Сан-Хосе Шаркс – 8/8
11. Калгари Флэймз – 8/8
12. Анахайм Дакс – 7/7
13. Миннесота Уайлд – 6/6
14. Эдмонтон Ойлерз – 4/7
15. Аризона Койотс – 1/8

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