НХЛ. «Торонто» выиграл у «Лос-Анджелеса», «Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе»

В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись два матча.



«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одолели «Лос-Анджелес Кингз», прервав серию из четырех побед калифорнийцев. Матч завершился со счетом 3:2.

«Мэйпл Лифс» одержали седьмую победу в девяти матчах на старте сезона. Для «Кингз» это второе поражение в восьми матчах.

«Лос-Анджелес» - лидер Западной конференции, «Торонто» занимает на Востоке второе место.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 1:4. Это поражение для «Рейнджерс» стало восьмым в десяти матчах, а «Шаркс» одержали четвертую победу в восьми матчах.

«Рейнджерс» на Востоке занимает предпоследнее место, «Сан-Хосе» на Западе – десятое.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 9 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/9

3. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 7/8

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/8

5. Крис Стюарт (Миннесота Уайлд) – 6/6



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 14 передач / 9 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/6/9

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/9

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/9



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 23 октября

Торонто Мэйпл Лифс — Лос-Анджелес Кингз — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Мартин (Полак, Марнер) – 05:46

2:0 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 34:44 (5x4)

2:1 – Кемпе (Льюис, Даути) – 35:42

3:1 – Марло (Райлли, Кадри) – 42:53

3:2 – Льюис – 52:19 (4x5)

Вратари: Андерсен – Куик (00:00-18:49, 19:25-59:12), Кемпер (18:49-19:25)

Броски: 34 (10-15-9) – 38 (17-12-9)

Штраф: 13 (6-7-0) – 21 (4-13-4)



Нью-Йорк Рейнджерс — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – Кутюр (Бернс, Бедкер) – 01:56

0:2 – Хед (Гертл, Власич) – 12:45

0:3 – Донской (Торнтон, Павелски) – 39:22

0:4 – Карлссон (Кутюр) – 42:51

1:4 – Зибанеджад (Бучневич) – 44:23

Вратари: Лундквист – Джонс

Броски: 34 (16-8-10) – 24 (8-9-7)

Штраф: 2 (0-0-2) – 12 (8-4-0)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 15 очков / 9 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 14/9

3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8

4. Оттава Сенаторз – 11/8

5. Питтсбург Пингвинз – 11/9

6. Филадельфия Флайерз – 10/8

7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8

8. Нью-Йорк Айлендерс – 9/8

9. Детройт Ред Уингз – 9/9

10. Вашингтон Кэпиталз – 9/9

11. Каролина Харрикейнз – 7/6

12. Бостон Брюинз – 7/7

13. Флорида Пантерз – 6/7

14. Баффало Сэйбрз – 6/9

15. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/10

16. Монреаль Канадиенс – 3/8



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 13 очков / 8 матчей

2. Сент-Луис Блюз – 13/9

3. Вегас Голден Найтс – 12/7

4. Чикаго Блэкхоукс – 12/9

5. Даллас Старз – 10/8

6. Нэшвилл Предаторз – 9/8

7. Ванкувер Кэнакс – 9/8

8. Виннипег Джетс – 8/7

9. Колорадо Эвеланш – 8/8

10. Сан-Хосе Шаркс – 8/8

11. Калгари Флэймз – 8/8

12. Анахайм Дакс – 7/7

13. Миннесота Уайлд – 6/6

14. Эдмонтон Ойлерз – 4/7

15. Аризона Койотс – 1/8