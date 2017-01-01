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НХЛ. Берчи, Виртанен и Хорват – звезды игрового дня

Детройт Ред Уингз — Ванкувер Кэнакс (1:4). Свен Берчи #47 (Ванкувер) – первая звезла игрового дняВ ночь на 23 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялcя один матч.

«Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.

Официальный сайт лиги назвал три звезды игрового  дня.

Первой звездой признан нападающий «Ванкувера» Свен Берчи, который оформил дубль.

Второй звездой назван Форвард «Ванкувера» Джейк Виртанен, отметившийся одной заброшенной шайбой.

Третьей звездой дня стал Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, который сделал две результативные передачи.

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