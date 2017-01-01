НХЛ. «Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт»

В ночь на 23 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялcя один матч.
«Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль сделал Свен Берчи (15-я и 34-я минуты). Еще по разу отличились Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40)
Автором единственной шайбы в составе хозяев льда стал Энтони Манта (19).
«Ванкувер» одержал вторую победу подряд и на Западе занимает 7-е место (9 очков, 8 матчей). «Детройт» потерпел четвертое поражение подряд и на Востоке занимает 9-е место (9 очков, 9 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 9 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/9
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/8
4. Крис Стюарт (Миннесота Уайлд) – 6/6
5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 6/7
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 14 передач / 9 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/6/9
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/8
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/9
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 октября
Детройт Ред Уингз — Ванкувер Кэнакс — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
0:1 — Берчи (Хорват, Бисер) — 14:34
1:1 — Манта (Нюквист, Грин) — 18:28
1:2 — Дорсетт (Хорват, Пульо) — 28:30
1:3 — Берчи (Бурмистров) — 33:39
1:4 — Виртанен (Седин) — 39:35
Вратари: Ховард – Маркстрём
Броски: 21 (9-6-6) – 37 (11-18-8)
Штраф: 4 (2-0-2) – 2 (0-0-2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 15 очков / 9 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 12/8
3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
4. Оттава Сенаторз – 11/8
5. Питтсбург Пингвинз – 11/9
6. Филадельфия Флайерз – 10/8
7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8
8. Нью-Йорк Айлендерс – 9/8
9. Детройт Ред Уингз – 9/9
10. Вашингтон Кэпиталз – 9/9
11. Каролина Харрикейнз – 7/6
12. Бостон Брюинз – 7/7
13. Флорида Пантерз – 6/7
14. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/9
15. Баффало Сэйбрз – 6/9
16. Монреаль Канадиенс – 3/8
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 13 очков / 7 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 19/9
3. Вегас Голден Найтс – 12/7
4. Чикаго Блэкхоукс – 10/9
5. Даллас Старз – 10/8
6. Нэшвилл Предаторз – 9/8
7. Ванкувер Кэнакс – 9/8
8. Виннипег Джетс – 8/7
9. Колорадо Эвеланш – 8/8
10. Калгари Флэймз – 8/8
11. Анахайм Дакс – 7/7
12. Миннесота Уайлд – 6/6
13. Сан-Хосе Шаркс – 6/7
14. Эдмонтон Ойлерз – 4/7
15. Аризона Койотс – 1/8
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