НХЛ. «Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт»

В ночь на 23 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялcя один матч.



«Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль сделал Свен Берчи (15-я и 34-я минуты). Еще по разу отличились Дерек Дорсетт (29) и Джейк Виртанен (40)

Автором единственной шайбы в составе хозяев льда стал Энтони Манта (19).



«Ванкувер» одержал вторую победу подряд и на Западе занимает 7-е место (9 очков, 8 матчей). «Детройт» потерпел четвертое поражение подряд и на Востоке занимает 9-е место (9 очков, 9 матчей).



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 9 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/9

3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/8

4. Крис Стюарт (Миннесота Уайлд) – 6/6

5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 6/7



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 3 гола / 14 передач / 9 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10/6/9

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/7/9

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 7/5/8

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/9



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 октября

Детройт Ред Уингз — Ванкувер Кэнакс — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

0:1 — Берчи (Хорват, Бисер) — 14:34

1:1 — Манта (Нюквист, Грин) — 18:28

1:2 — Дорсетт (Хорват, Пульо) — 28:30

1:3 — Берчи (Бурмистров) — 33:39

1:4 — Виртанен (Седин) — 39:35



Вратари: Ховард – Маркстрём

Броски: 21 (9-6-6) – 37 (11-18-8)

Штраф: 4 (2-0-2) – 2 (0-0-2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 15 очков / 9 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 12/8

3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8

4. Оттава Сенаторз – 11/8

5. Питтсбург Пингвинз – 11/9

6. Филадельфия Флайерз – 10/8

7. Коламбус Блю Джекетс – 10/8

8. Нью-Йорк Айлендерс – 9/8

9. Детройт Ред Уингз – 9/9

10. Вашингтон Кэпиталз – 9/9

11. Каролина Харрикейнз – 7/6

12. Бостон Брюинз – 7/7

13. Флорида Пантерз – 6/7

14. Нью-Йорк Рейнджерс – 6/9

15. Баффало Сэйбрз – 6/9

16. Монреаль Канадиенс – 3/8



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 13 очков / 7 матчей

2. Сент-Луис Блюз – 19/9

3. Вегас Голден Найтс – 12/7

4. Чикаго Блэкхоукс – 10/9

5. Даллас Старз – 10/8

6. Нэшвилл Предаторз – 9/8

7. Ванкувер Кэнакс – 9/8

8. Виннипег Джетс – 8/7

9. Колорадо Эвеланш – 8/8

10. Калгари Флэймз – 8/8

11. Анахайм Дакс – 7/7

12. Миннесота Уайлд – 6/6

13. Сан-Хосе Шаркс – 6/7

14. Эдмонтон Ойлерз – 4/7

15. Аризона Койотс – 1/8