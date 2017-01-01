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НХЛ. Дорсетт, Мартин Джонс и Лайне – звезды игрового дня

Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс (2:4). Дерек Дорсетт #15, (Ванкувер) – первая звезда игрового дняВ ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первая звезда признан форвард «Ванкувера» Дерек Дорсетт, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (4:2).

Второй  звездой назван голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, оформивший  шатаут в матче против «Нью-Джерси» (3:0), отразив все 33 броска по своим воротам.

Третьей звездой дня стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший дубль в ворота «Миннесоты» (4:3).

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