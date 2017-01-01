НХЛ. Дорсетт, Мартин Джонс и Лайне – звезды игрового дня

В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первая звезда признан форвард «Ванкувера» Дерек Дорсетт, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (4:2).



Второй звездой назван голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, оформивший шатаут в матче против «Нью-Джерси» (3:0), отразив все 33 броска по своим воротам.



Третьей звездой дня стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший дубль в ворота «Миннесоты» (4:3).