НХЛ. Дорсетт, Мартин Джонс и Лайне – звезды игрового дня

В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первая звезда признан форвард «Ванкувера» Дерек Дорсетт, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (4:2).
Второй звездой назван голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, оформивший шатаут в матче против «Нью-Джерси» (3:0), отразив все 33 броска по своим воротам.
Третьей звездой дня стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, сделавший дубль в ворота «Миннесоты» (4:3).
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