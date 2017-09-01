НХЛ. «Питтсбур» на выезде обыграл «Флориду», «Вашингтон» в овертайме одолел «Детройт», «Монреаль» проиграл «Анахайму» и другие результаты

В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» отыгрался со счета 0:2 и одержал на выезде волевую победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 4:3.

«Пингвинз» продлили свою победную серию до трех матчей, а «Флорида» потерпела третье поражение подряд.



«Вашингтон Кэпиталз» в гостях выиграл в овертайме у «Детройт Ред Уингз» - 4:3 и прервал свою серию из двух поражений.

Автором победного гола в овертайме стал Александр Овечкин.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 8 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/8

3. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 6/6

4. Николай Элерс (Виннипег Джетс) – 6/7

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 6/7



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8 голов / 6 передач / 8 матчей

2. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/6/8

3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/8

4. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 2/10/8

5. Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз) – 0/12/8



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 октября

Анахайм Дакс — Монреаль Канадиенс — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

1:0 — Расмуссен (Мегна, Биекса) — 01:46

2:0 — Грант (Бошемен, Монтур) — 03:46 (5x4)

3:0 — Верметт (Вагнер) — 13:42

3:1 — Байрон (Алзнер, Бенн) — 22:47

3:2 — Галлахер (Мете, Питри) — 37:24 (5x4)

4:2 — Монтур (Биекса, Сильверберг) — 45:58

5:2 — Грант (Каше, Ритчи) — 47:12

6:2 — Вагнер (Перри, Верметт) — 47:35



Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

1:0 – Лайне (Уилер, Шайфли) – 08:06 (5x4)

2:0 – Элерс (Энстрем, Бафлин) – 09:49

2:1 – Стюарт (Цукер) – 19:06

2:2 – Койву (Цукер, Дубник) – 30:51

2:3 – Фолиньо (Райлли) – 35:39 (5x4)

3:3 – Лайне (Шайфли, Бафлин) – 39:27 (5x4)

4:3 – Уилер (Коннор, Троуба) – 53:14



Флорида Пантерз - Питтсбург Пингвинз — 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

1:0 – Макгинн (Врбата) – 04:15

2:0 – Барков (Яндл, Экблад) – 05:49

2:1 – Малкин (Кессел, Летанг) – 22:14 (5x4)

2:2 – Рауни (Кюнхакль) – 22:41

2:3 – Кросби (Малкин, Кессел) – 31:12 (5x4)

3:3 – Уигар (Писик, Юбердо) – 49:19

3:4 – Шири (Мяяття, Шульц) – 57:07 (5x4)



Детройт Ред Уингз — Вашингтон Кэпиталз — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

1:0 – Хельм – 24:31 (4x5)

1:1 – Бураковски – 39:08

1:2 – Бигл (Чиассон) – 41:25 (4x5)

2:2 – Татар (Ларкин, Грин) – 45:24

3:2 – Татар (Зеттерберг, Кронвалль) – 52:45 (5x4)

3:3 – Оши (Бураковски, Кузнецов) – 58:59 (6x4)

3:4 – Овечкин (Бекстрем, Карлсон) – 61:56 (4x3)



Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

0:1 – Карлссон (Гертл, Хед) – 14:11

0:2 – Павелски (Браун, Торнтон) – 25:49

0:3 – Донской (Браун) – 38:50



Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс — 2:4 (2:1, 0:2,0:1)

1:0 – Бейли (О'Райлли, Окпосо) – 01:00

1:1 – Гранлунд (Дорсетт, Танев) – 11:56

2:1 – Айкел (Ристолайнен, Сканделла) – 17:20

2:2 – Дорсетт (Саттер, Танев) – 25:52 (4x5)

2:3 – Седин (Седин, Виртанен) – 28:10

2:4 – Дорсетт (Гранлунд, дель Зотто) – 59:38



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 13 очков / 8 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 12/7

3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8

4. Питтсбург Пингвинз – 11/8

5. Коламбус Блю Джекетс – 10/7

6. Оттава Сенаторз – 9/7

7. Детройт Ред Уингз – 9/8

8. Вашингтон Кэпиталз – 9/8

9. Филадельфия Флайерз – 8/7

10. Каролина Харрикейнз – 7/5

11. Нью-Йорк Айлендерс – 7/7

12. Бостон Брюинз – 6/6

13. Флорида Пантерз – 4/6

14. Нью-Йорк Рейнджерс – 4/8

15. Баффало Сэйбрз – 4/8

16. Монреаль Канадиенс – 3/8



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 12 очков / 8 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 11/6

3. Вегас Голден Найтс – 10/6

4. Чикаго Блэкхоукс – 10/8

5. Нэшвилл Предаторз – 9/7

6. Даллас Старз – 8/7

7. Калгари Флэймз – 8/7

8. Виннипег Джетс – 8/7

9. Колорадо Эвеланш – 8/8

10. Анахайм Дакс – 7/7

11. Ванкувер Кэнакс – 7/7

12. Сан-Хосе Шаркс – 6/6

13. Миннесота Уайлд – 4/5

14. Эдмонтон Ойлерз – 4/6

15. Аризона Койотс – 1/7