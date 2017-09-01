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НХЛ. «Питтсбур» на выезде обыграл «Флориду», «Вашингтон» в овертайме одолел «Детройт», «Монреаль» проиграл «Анахайму» и другие результаты

Флорида Пантерз - Питтсбург Пингвинз (3:4). Конор Шири #43 (Питтсбург)В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» отыгрался со счета 0:2 и одержал на выезде волевую победу над «Флоридой Пантерз» со счетом 4:3.
«Пингвинз» продлили свою победную серию до трех матчей, а «Флорида» потерпела третье поражение подряд.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях выиграл в овертайме у «Детройт Ред Уингз» - 4:3 и прервал свою серию из двух поражений. 
Автором победного гола в овертайме стал Александр Овечкин.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10 голов / 8 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/8
3. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 6/6
4. Николай Элерс (Виннипег Джетс) – 6/7
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 6/7

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8 голов / 6 передач / 8 матчей
2. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 6/6/8
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/9/8
4. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 2/10/8
5. Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз) – 0/12/8

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 20 октября
Анахайм Дакс — Монреаль Канадиенс — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
1:0 — Расмуссен (Мегна, Биекса) — 01:46
2:0 — Грант (Бошемен, Монтур) — 03:46 (5x4)
3:0 — Верметт (Вагнер) — 13:42
3:1 — Байрон (Алзнер, Бенн) — 22:47
3:2 — Галлахер (Мете, Питри) — 37:24 (5x4)
4:2 — Монтур (Биекса, Сильверберг) — 45:58
5:2 — Грант (Каше, Ритчи) — 47:12
6:2 — Вагнер (Перри, Верметт) — 47:35

Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
1:0 – Лайне (Уилер, Шайфли) – 08:06 (5x4)
2:0 – Элерс (Энстрем, Бафлин) – 09:49
2:1 – Стюарт (Цукер) – 19:06
2:2 – Койву (Цукер, Дубник) – 30:51
2:3 – Фолиньо (Райлли) – 35:39 (5x4)
3:3 – Лайне (Шайфли, Бафлин) – 39:27 (5x4)
4:3 – Уилер (Коннор, Троуба) – 53:14

Флорида Пантерз - Питтсбург Пингвинз — 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
1:0 – Макгинн (Врбата) – 04:15
2:0 – Барков (Яндл, Экблад) – 05:49
2:1 – Малкин (Кессел, Летанг) – 22:14 (5x4)
2:2 – Рауни (Кюнхакль) – 22:41
2:3 – Кросби (Малкин, Кессел) – 31:12 (5x4)
3:3 – Уигар (Писик, Юбердо) – 49:19
3:4 – Шири (Мяяття, Шульц) – 57:07 (5x4)

Детройт Ред Уингз — Вашингтон Кэпиталз — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
1:0 – Хельм – 24:31 (4x5)
1:1 – Бураковски – 39:08
1:2 – Бигл (Чиассон) – 41:25 (4x5)
2:2 – Татар (Ларкин, Грин) – 45:24
3:2 – Татар (Зеттерберг, Кронвалль) – 52:45 (5x4)
3:3 – Оши (Бураковски, Кузнецов) – 58:59 (6x4)
3:4 – Овечкин (Бекстрем, Карлсон) – 61:56 (4x3)

Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
0:1 – Карлссон (Гертл, Хед) – 14:11
0:2 – Павелски (Браун, Торнтон) – 25:49
0:3 – Донской (Браун) – 38:50

Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс — 2:4 (2:1, 0:2,0:1)
1:0 – Бейли (О'Райлли, Окпосо) – 01:00
1:1 – Гранлунд (Дорсетт, Танев) – 11:56
2:1 – Айкел (Ристолайнен, Сканделла) – 17:20
2:2 – Дорсетт (Саттер, Танев) – 25:52 (4x5)
2:3 – Седин (Седин, Виртанен) – 28:10
2:4 – Дорсетт (Гранлунд, дель Зотто) – 59:38

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 13 очков / 8 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 12/7
3. Нью-Джерси Дэвилз – 12/8
4. Питтсбург Пингвинз – 11/8
5. Коламбус Блю Джекетс – 10/7
6. Оттава Сенаторз – 9/7
7. Детройт Ред Уингз – 9/8
8. Вашингтон Кэпиталз – 9/8
9. Филадельфия Флайерз – 8/7
10. Каролина Харрикейнз – 7/5
11. Нью-Йорк Айлендерс – 7/7
12. Бостон Брюинз – 6/6
13. Флорида Пантерз – 4/6
14. Нью-Йорк Рейнджерс – 4/8
15. Баффало Сэйбрз – 4/8
16. Монреаль Канадиенс – 3/8

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 12 очков / 8 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 11/6
3. Вегас Голден Найтс – 10/6
4. Чикаго Блэкхоукс – 10/8
5. Нэшвилл Предаторз – 9/7
6. Даллас Старз – 8/7
7. Калгари Флэймз – 8/7
8. Виннипег Джетс – 8/7
9. Колорадо Эвеланш – 8/8
10. Анахайм Дакс – 7/7
11. Ванкувер Кэнакс – 7/7
12. Сан-Хосе Шаркс – 6/6
13. Миннесота Уайлд – 4/5
14. Эдмонтон Ойлерз – 4/6
15. Аризона Койотс – 1/7

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