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НХЛ. «Торонто» обыграл «Детройт», «Лос-Анджелес» разгромил «Монреаль», «Чикаго» проиграл «Сент-Луису»

Торонто— Детройт (6:3)В ночь на 19 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

Торонто Мэйпл Лифс» победил на домашнем льду «Детройт Ред Уингз со счетом 6:3.
«Торонто» одержал шестую победу в сезоне и вышел на первое место в Восточной конференции. Детройт» проиграл второй матч подряд и занимает 8-е место.

«Лос-Анджелес Кингз» дома разгромил «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил Майкл Каммальери, а Адриан Кемпе сделал дубль. Автором единственного гола за гостей стал Пол Байрон.
На Западе «Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу. «Монреаль замыкает турнирную таблицу на Востоке.

«Сент-Луис Блюз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче со счетом 5:2.
В составе победителей Джейден Шварц оформил хет-трик, по разу отличились Владимир Тарасенко и Кайл Бродзяк. В составе гостей по шайбе забросили Рихард Паник и Алекс Дебринкэт.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» - третий (10 очков, 7 матчей), «Чикаго» - четвертый (9 очков, 7 матчей).

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 9 голов / 7 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/7
3. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 6/6
4. Брэндон Саад (Чикаго Блэкхоукс) – 6/7
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 6/7

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 7 голов / 4 передачи / 7 матчей
2. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 5/6/7
3. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/8/7
4. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 2/9/7
5. Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз) – 0/11/7

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 18 октября
Лос-Анджелес Кингз — Монреаль Канадиенс — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
0:1 — Байрон (Дано, Шоу) — 10:31
1:1 — Каммальери (Маззин, Фантенберг) — 17:12 (5x4)
2:1 — Кемпе (Льюис, Каммальери) — 47:34
3:1 — Каммальери (Кемпе, Тоффоли) — 50:17
4:1 — Кемпе (Пирсон, Льюис) — 56:42
5:1 — Кемпе (Каммальери) — 58:24

Торонто Мэйпл Лифс — Детройт Ред Уингз — 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
1:0 — Кадри (Хэйнси) — 05:56
2:0 — Хайман (Райлли, Нюландер) — 06:39
2:1 — Зеттерберг (Дженсен) — 12:10
3:1 — Мэттьюс (Хайман) — 15:46
4:1 — Браун (ван Римсдайк, Боргман) — 16:26
4:2 — Татар (Ларкин, Дженсен) — 27:02 (4x4)
4:3 — Эрикссон (Дженсен, Ларкин) — 28:36
5:3 — Райлли (Бозак, Кадри) — 32:57 (5x4)
6:3 — Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) — 56:52 (en)

Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
1:0 — Шварц (Тарасенко, Бортуццо) — 04:46
2:0 — Шварц (Аллен) — 25:59
3:0 — Тарасенко — 27:49
4:0 — Бродзяк (Апшолл, Парэйко) — 47:01
4:1 — Кит (Кейн) — 54:47 (5x4)
4:2 — Хартман (Дебринкэт) — 56:07 (5x4)
5:2 — Шварц (Парэйко) — 59:08 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Торонто Мэйпл Лифс – 12 очков/7 матчей
2. Тампа-Бэй Лайтнинг – 11/7
3. Коламбус Блю Джекетс – 10/6
4. Нью-Джерси Дэвилз – 10/6
5. Питтсбург Пингвинз – 9/7
6. Филадельфия Флайерз – 8/6
7. Оттава Сенаторз – 8/6
8. Детройт Ред Уингз – 8/7
9. Вашингтон Кэпиталз – 7/7
10. Каролина Харрикейнз – 5/4
11. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6
12. Флорида Пантерз – 4/5
13. Бостон Брюинз – 4/5
14. Баффало Сэйбрз – 4/7
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 3/7
16. Монреаль Канадиенс – 3/7

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 11/6
2. Вегас Голден Найтс – 10/6
3. Сент-Луис Блюз – 10/7
4. Чикаго Блэкхоукс –9/7
5. Калгари Флэймз – 8/6
6. Колорадо Эвеланш – 8/7
7. Нэшвилл Предаторз – 7/6
8. Даллас Старз – 6/6
9. Виннипег Джетс – 6/6
10. Ванкувер Кэнакс – 5/5
11. Анахайм Дакс – 5/6
12. Миннесота Уайлд – 4/4
13. Сан-Хосе Шаркс – 4/5
14. Эдмонтон Ойлерз – 2/5
15. Аризона Койотс – 1/6

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