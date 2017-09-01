УХЛ. 12-й тур. «Волки» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Галицких Львов»

Вчера, 18 октября, в Броварах состоялся заключительный матч 12-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местный ХК «Волки» принимал «Галицких Львов».
Уже на 5-й минуте встречи хозяева льда открыли отличился Максим Омельченко. Спустя шесть минут Карен Чобанян (11-я минута ) сравнял счёт. Соломон Шапиро (15) снова вывел «Волков» вперед, а через минуту Евгений Абаджян (17) опять сравнял счёт.
Второй период встречи стал лучшим для «Волков» за все прошедшие 11 туров. Подопечные Александра Хмиля забросили 5 шайб: дважды отличились Алексей Черемнов (22, 37) и Владислав Шелестун (30, 40), а ещё одну шайбу забросил капитан хозяев Алексей Овчинников (23). «Галицкие Львы» смогли ответить лишь одним точным выстрелом Ильи Генералова (26) в большинстве.
В середине третьей двадцатиминутки одну шайбу отыграл Никита Муртищев (52), но спустя три минуты Сергей Носко (55) вновь увеличил разрыв до 4 шайб и установил окончательный счёт в матче 8:4.
Таким образом, «Волки» впервые в сезоне (и клубной истории) смогли победить в матче, и набрать полновесные 3 очка. Свой следующий матч броварская команда проведёт 26 октября против «Белого Барса», а «Галицким Львам» предстоит реабилитироваться перед своими болельщиками уже 19 октября, в матче с «Кременчуком».
Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 18 октября
ХК «Волки» - «Галицкие Львы» - 8:4 (2:2; 5:1; 1:1)
1:0 Омельченко (Черниченко, Черемнов), 04:19
1:1 Чобанян (Толстушко - больш.), 10:20
2:1 Курпич (Овчинников, Шапиро), 14:40
2:2 Абаджян (Кизло, Панченко), 16:57
3:2 Черемнов (Омельченко, Привалихин), 21:09
4:2 Овчинников (Шапиро, Милинский), 22:33
4:3 Генералов (Толстушко, Чобанян), 25:26 больш.
5:3 Шелестун (Пуголовкин), 29:02
6:3 Черемнов (Привалихин), 36:10
7:3 Шелестун (Носко), 39:35
7:4 Муртищев (Чиканцев), 51:43
8:4 Носко (Мкртчян, Черемнов), 54:14
Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 36 очков /12 матчей (забито/пропущено 79-19)
2. Белый Барс - 25/12 (66-33)
3. Кременчук – 20/11 (50-43)
4. МХК Динамо – 15/11 (51-46)
5. Галицкие Львы – 6/12 (28-57)
6. ХК Волки – 3/12 (23-99)
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