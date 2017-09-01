НХЛ. «Вегас» победил «Бостон», «Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», «Анахайм» проиграл «Баффало»

В ночь на 16 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
«Вегас Голден Найтс» на домашней арене нанес поражение «Бостон Брюинз» со счетом 3:1.
У «Вегаса» шайбы забросили Алекс Тух (35-я минута), Вадим Шипачев (38), и Оскар Линдберг (60). У «Бостона» отличился Давид Крейчи (60).
«Вегас» одержал четвертую победу в пяти матчах на старте сезона, что является лучшим показателем в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфии Флайерз», которые в регулярном сезоне-1967/68 одержали по три победы.
«Бостон» потерпел третье поражение в шести матчах.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 9 голов / 6 матчей
2. Брэндон Саад (Чикаго Блэкхоукс) – 6/6
3. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 6/5
4. Ти Джей Оши ((Вашингтон Кэпиталз) – 5/6
5. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 5/5
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/8/6
2. Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз) – 0/11/6
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 9/1/6
4. Якуб Ворачек (Филадельфия Флаерз) – 0/9/5
5. Брэндон Саад (Чикаго Блэкхоукс) – 6/2/6
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 октября
Вегас Голден Найтс — Бостон Брюинз — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 — Тух — 34:38 (5x5)
2:0 — Шипачев (Тух, Энгелланд) — 37:46 (5x5)
2:1 — Пастрняк — 59:30 (5x5)
3:1 — Линдберг (Карлссон) — 59:46 (en)
Лос-Анджелес Кингз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Копитар (Даути, Браун) — 12:44
1:1 — Бейли (Барзал, Лэдд) — 28:56
2:1 — Маззин (Фантенберг, Тоффоли) — 31:32 (5x4)
3:1 — Даути (Копитар) — 45:44
3:2 — Цизикас (Клаттербак, Хикки) — 54:20
Анахайм Дакс — Баффало Сэйбрз — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Бейли (Болье, Ларссон) — 01:26 (5x5)
1:1 — Вагнер (Верметт, Мэнсон) — 35:50 (5x4)
1:2 — Райнхарт (Пуйо) — 39:28 (5x5)
1:3 — Ларссон — 59:36 (en)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Нью-Джерси Дэвилз – 8 очков / 5 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 8/5
3. Коламбус Блю Джекетс – 8/5
4. Тампа-Бэй Лайтнинг – 8/5
5. Детройт Ред Уингз – 8/5
6. Оттава Сенаторз – 8/5
7. Питтсбург Пингвинз – 7/6
8. Вашингтон Кэпиталз – 7/6
9. Филадельфия Флайерз – 6/5
10. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6
11. Флорида Пантерз – 4/4
12. Бостон Брюинз – 4/5
13. Каролина Харрикейнз – 3/3
14. Монреаль Канадиенс – 3/5
15. Баффало Сэйбрз – 3/6
16. Нью-Йорк Рейнджерс – 2/6
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 9/5
2. Чикаго Блэкхоукс –9/6
3. Вегас Голден Найтс – 8/5
4. Колорадо Эвеланш – 8/6
5. Калгари Флэймз – 8/6
6. Сент-Луис Блюз – 8/6
7. Виннипег Джетс – 6/5
8. Нэшвилл Предаторз – 5/5
9. Анахайм Дакс – 5/6
10. Миннесота Уайлд – 4/4
11. Даллас Старз – 4/5
12. Ванкувер Кэнакс – 3/4
13. Эдмонтон Ойлерз – 2/4
14. Сан-Хосе Шаркс – 2/4
15. Аризона Койотс – 1/5
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