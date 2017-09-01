НХЛ. «Вегас» победил «Бостон», «Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», «Анахайм» проиграл «Баффало»

В ночь на 16 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



«Вегас Голден Найтс» на домашней арене нанес поражение «Бостон Брюинз» со счетом 3:1.

У «Вегаса» шайбы забросили Алекс Тух (35-я минута), Вадим Шипачев (38), и Оскар Линдберг (60). У «Бостона» отличился Давид Крейчи (60).

«Вегас» одержал четвертую победу в пяти матчах на старте сезона, что является лучшим показателем в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфии Флайерз», которые в регулярном сезоне-1967/68 одержали по три победы.

«Бостон» потерпел третье поражение в шести матчах.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 9 голов / 6 матчей

2. Брэндон Саад (Чикаго Блэкхоукс) – 6/6

3. Джеймс Нил (Вегас Голден Найтс) – 6/5

4. Ти Джей Оши ((Вашингтон Кэпиталз) – 5/6

5. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 5/5



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 3/8/6

2. Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз) – 0/11/6

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 9/1/6

4. Якуб Ворачек (Филадельфия Флаерз) – 0/9/5

5. Брэндон Саад (Чикаго Блэкхоукс) – 6/2/6



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 15 октября

Вегас Голден Найтс — Бостон Брюинз — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 — Тух — 34:38 (5x5)

2:0 — Шипачев (Тух, Энгелланд) — 37:46 (5x5)

2:1 — Пастрняк — 59:30 (5x5)

3:1 — Линдберг (Карлссон) — 59:46 (en)



Лос-Анджелес Кингз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Копитар (Даути, Браун) — 12:44

1:1 — Бейли (Барзал, Лэдд) — 28:56

2:1 — Маззин (Фантенберг, Тоффоли) — 31:32 (5x4)

3:1 — Даути (Копитар) — 45:44

3:2 — Цизикас (Клаттербак, Хикки) — 54:20



Анахайм Дакс — Баффало Сэйбрз — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Бейли (Болье, Ларссон) — 01:26 (5x5)

1:1 — Вагнер (Верметт, Мэнсон) — 35:50 (5x4)

1:2 — Райнхарт (Пуйо) — 39:28 (5x5)

1:3 — Ларссон — 59:36 (en)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Нью-Джерси Дэвилз – 8 очков / 5 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 8/5

3. Коламбус Блю Джекетс – 8/5

4. Тампа-Бэй Лайтнинг – 8/5

5. Детройт Ред Уингз – 8/5

6. Оттава Сенаторз – 8/5

7. Питтсбург Пингвинз – 7/6

8. Вашингтон Кэпиталз – 7/6

9. Филадельфия Флайерз – 6/5

10. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6

11. Флорида Пантерз – 4/4

12. Бостон Брюинз – 4/5

13. Каролина Харрикейнз – 3/3

14. Монреаль Канадиенс – 3/5

15. Баффало Сэйбрз – 3/6

16. Нью-Йорк Рейнджерс – 2/6



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Кингз – 9/5

2. Чикаго Блэкхоукс –9/6

3. Вегас Голден Найтс – 8/5

4. Колорадо Эвеланш – 8/6

5. Калгари Флэймз – 8/6

6. Сент-Луис Блюз – 8/6

7. Виннипег Джетс – 6/5

8. Нэшвилл Предаторз – 5/5

9. Анахайм Дакс – 5/6

10. Миннесота Уайлд – 4/4

11. Даллас Старз – 4/5

12. Ванкувер Кэнакс – 3/4

13. Эдмонтон Ойлерз – 2/4

14. Сан-Хосе Шаркс – 2/4

15. Аризона Койотс – 1/5