Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

Заместитель комиссионера лиги заявил, что переговоров по этому вопросу с заинтересованными сторонами у НХЛ больше не было.
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