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Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

Заместитель комиссионера лиги заявил, что переговоров по этому вопросу с заинтересованными сторонами у НХЛ больше не было.

Вопрос о выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане официально закрыт. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

В апреле НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Игры-2018 и не станет ради олимпийского турнира в феврале 2018 года приостанавливать регулярный чемпионат. В середине мая президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что крайним сроком решения вопроса о выступлении игроков НХЛ в Олимпиаде может стать драфт лиги, который пройдет 23-24 июня в Чикаго.

«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто», - сообщил Дэйли.

Регулярный чемпионат НХЛ следующего сезона начнется 4 октября и завершится 7 апреля. Календарь опубликован на официальном сайте лиги

В стартовый игровой день нового сезона пройдут матчи «Торонто» - «Виннипег», «Сент-Луис» - «Питтсбург», «Калгари» - «Эдмонтон» и «Филадельфия» - «Сан-Хосе».

В календаре отсутствует пауза на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
По материалам: ТАСС
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