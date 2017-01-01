Мэр Нэшвилла проиграла пари мэру Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина

Мэр Нэшвилла (штат Теннесси, США) Меган Барри надела свитер «Питтсбург Пингвинз» с фамилией российского нападающего клуба Евгения Малкина на пресс-конференции, посвященной окончанию сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Глава города вынуждена была сделать это по условий пари, заключённого с мэром Питтсбурга Биллом Педуто, на исход финальной серии Кубка Стэнли. Барри поспорила, что «Нэшвилл» обыграет «Питтсбург» и завоюет титул.



Напомним, финальное противостояние завершилось победой «Питтсбург Пингвинз» в финальной серии со счетом 4:2.

Мэр Нэшвилла (штат Теннесси, США) Меган Барри надела свитер «Питтсбург Пингвинз» с фамилией российского нападающего клуба Евгения Малкина на пресс-конференции, посвященной окончанию сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Глава города вынуждена была сделать это по условий пари, заключённого с мэром Питтсбурга Биллом Педуто, на исход финальной серии Кубка Стэнли. Барри поспорила, что «Нэшвилл» обыграет «Питтсбург» и завоюет титул.Напомним, финальное противостояние завершилось победой «Питтсбург Пингвинз» в финальной серии со счетом 4:2.