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Около 650 000 человек пришли на парад в Питтсбурге по случаю победы в Кубке Стэнли

Около 650 000 человек пришли на парад в Питтсбурге по случаю победы в Кубке Стэнли

Чемпионский парад в честь победы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Кубка Стэнли прошел в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).

В ночь на понедельник «Питтсбург» на выезде со счетом 2:0 победил «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.

На данном мероприятии присутствовало больше людей (около 650 000), чем на предыдущем параде в 2016 году, на который пришло около 400 тыс. человек. И это при том, что в Питтсбурге проживает 305 тысяч.

Игроки, сотрудники клуба и их семьи передвигались на нескольких грузовых автомобилях, демонстрируя Кубок Стэнли. По сравнению с прошлогодним парадом маршрут движения был изменен для удобства болельщиков - вместо проезда по бульвару колонна автомобилей отправилась в Стэйт Парк, где была установлена сцена, на которой чествовали обладателей Кубка Стэнли 2017 года.

«Мы проделали по-настоящему командную работу, пройдя со всеми травмами до конца. Я горд быть частью этой команды. Сегодня прекрасная возможность, чтобы поделиться победой со всеми вами. Большое спасибо всем болельщикам», - сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби со сцены фанатам клуба.

«Питтсбург» снова доказал, что является талантливой командой, которая имеет сильный характер и очень много трудится. В прошлом году я сказал, что мы хотим повторить свой успех. Надеюсь, что мы все увидимся на этом же месте через год», - отметил главный тренер клуба Майк Салливан.

«Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
По материалам: ТАСС
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