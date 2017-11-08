НХЛ. «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 11 июня

В ночь на 12 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся шестой, решающий матч финальной серии Кубка Стэнли.«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз», забросив ему две безответных шайбы - 2:0.На протяжении 58 минут команды не могли открыть счет, а за две последние минуты гости дважды поразили ворота «Нэшвилла. Сначала отличился Патрик Хернквист (59-я минута), а затем Карл Хагелин (60) отправил шайбу в пустые ворота соперников.Таким образом, «Питтсбург» выиграл финальную серию со счетом 4:2 и стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд и пятый раз в своей истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017.Капитан «Питтсбург Пингвинз», форвард Сидни Кросби второй год подряд признан самым ценным игроком (MVP) розыгрыша Кубка Стэнли. На его счету 27 (8+19) очков в 25 матчах плей-офф. Кросби является третьим игроком в истории «Питтсбурга», выигрывавшим «Конн Смайт Трофи».Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в плей-офф 28 (10+18) очков, а его партнер по команде 22-летний Джейк Гюнцель стал лучшим снайпером, забив 13 шайб.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 25 матчей2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10/253. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/173. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/225. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/171. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов/18 передач/25 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 8/18/243. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/254. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/8/255. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17Нэшвилл Предаторз —— 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)0:1 — Хернквист (Шульц, Куниц) — 58:250:2 — Хагелин (Дюмоулин) — 59:46 (en)