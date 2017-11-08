НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» разгромил «Нэшвиллд» в пятом матче и повел в серии

В ночь на 9 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли.



«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:0 и вышел вперед в серии до четырех побед- 3:2.



Шестой матч финальной серии состоится на льду «Нэшвилла» в ночь на 12 июня.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 24 матча

2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10/24

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17

3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/21

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов/18 передач/24 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 8/18/23

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/24

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/8/24

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 8 июня

5-й матч. Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

1:0 — Шульц (Кросби, Хернквист) — 01:31 (5х4)

2:0 — Раст (Куниц, Дейли) — 06:23

3:0 — Малкин (Хессел, Хэйнси) — 19:49 (4х4)

4:0 — Шири (Кросби, Гюнцель) — 21:19

5:0 — Кессел (Мяяття, Кросби) — 28:02

6:0 — Хэйнси (Малкин, Кессел) — 36:40.



Счет в серии: 3-2

В ночь на 9 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли.«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:0 и вышел вперед в серии до четырех побед- 3:2.Шестой матч финальной серии состоится на льду «Нэшвилла» в ночь на 12 июня.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 24 матча2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10/243. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/173. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/215. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/171. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов/18 передач/24 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 8/18/233. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/244. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/8/245. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17— Нэшвилл Предаторз — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)1:0 — Шульц (Кросби, Хернквист) — 01:31 (5х4)2:0 — Раст (Куниц, Дейли) — 06:233:0 — Малкин (Хессел, Хэйнси) — 19:49 (4х4)4:0 — Шири (Кросби, Гюнцель) — 21:195:0 — Кессел (Мяяття, Кросби) — 28:026:0 — Хэйнси (Малкин, Кессел) — 36:40.