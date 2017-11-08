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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» разгромил «Нэшвиллд» в пятом матче и повел в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» разгромил «Нэшвиллд» в пятом матче и повел в серии

В ночь на 9 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли.
 
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:0 и вышел вперед в серии до четырех побед- 3:2.

Шестой матч финальной серии состоится на льду «Нэшвилла» в ночь на 12 июня.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 24 матча
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10/24
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17
3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/21
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов/18 передач/24 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 8/18/23
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/24
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/8/24
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 8 июня
5-й матч. Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
1:0 — Шульц (Кросби, Хернквист) — 01:31 (5х4)
2:0 — Раст (Куниц, Дейли) — 06:23
3:0 — Малкин (Хессел, Хэйнси) — 19:49 (4х4)
4:0 — Шири (Кросби, Гюнцель) — 21:19
5:0 — Кессел (Мяяття, Кросби) — 28:02
6:0 — Хэйнси (Малкин, Кессел) — 36:40.

Счет в серии: 3-2
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