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В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубов
В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубовСегодня, 7 июня, состоялась встреча президентов хоккейных клубов и представителей инициативных групп, изъявивших желание принять участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Среди участников заседания: представители инициативных групп из Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова, президенты клубов-участников чемпионата УХЛ прошедшего сезона, президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.

Решением Лиги и клубов было решено, что со следующего сезона 2017/2018 в чемпионате Украины под эгидой УХЛ сыграют восемь клубов:
— Донбасс (Донецк)
— ХК Кременчук
— Кривбасс (Кривой Рог)
— Дженералз (Киев)
— Белый Барс (Белая Церковь)
— Галицкие Львы (Львов)
— Динамо (Харьков)
— ХК Днепр

Также на данный момент обсуждается возможность заявить в УХЛ киевский Сокол и клуб из Одессы. При этом Витязь (Харьков), игравший в чемпионате Украины на протяжении трех последних сезонов, в Лиге представлен не будет.

Но главное, было принято решение кардинально омолодить возраст Лиги. Костяк команд будут составлять игроки от 1997 года рождения и младше. При этом клубам можно будет заявить всего пять игроков возрастом от 1993 (включительно) до 1997 годов рождения. Игроки, старше 1993 года рождения участия в Украинской хоккейной лиге принимать не имеют права. Клубам также разрешат дозаявить пять легионеров, но также не старше 1993 года рождения.

В плей-офф по итогам сезона выйдут шесть коллективов. Две команды — напрямую в полуфинал, еще четыре клуба сыграют четвертьфинальные серии до двух побед. Полуфиналы пройдут либо до трех либо до четырех побед, финал — до четырех.

Стоит отметить, что все эти намерения являются декларативными, хотя и приняты за основу. Более подробная информация по Лиге, календарю и формату станет известна ближе к августу.
По материалам: Sportarena
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