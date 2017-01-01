В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубов

Сегодня, 7 июня, состоялась встреча президентов хоккейных клубов и представителей инициативных групп, изъявивших желание принять участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги (УХЛ).Среди участников заседания: представители инициативных групп из Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова, президенты клубов-участников чемпионата УХЛ прошедшего сезона, президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.Решением Лиги и клубов было решено, что со следующего сезона 2017/2018 в чемпионате Украины под эгидой УХЛ сыграют восемь клубов:— Донбасс (Донецк)— ХК Кременчук— Кривбасс (Кривой Рог)— Дженералз (Киев)— Белый Барс (Белая Церковь)— Галицкие Львы (Львов)— Динамо (Харьков)— ХК ДнепрТакже на данный момент обсуждается возможность заявить в УХЛ киевский Сокол и клуб из Одессы. При этом Витязь (Харьков), игравший в чемпионате Украины на протяжении трех последних сезонов, в Лиге представлен не будет.Но главное, было принято решение кардинально омолодить возраст Лиги. Костяк команд будут составлять игроки от 1997 года рождения и младше. При этом клубам можно будет заявить всего пять игроков возрастом от 1993 (включительно) до 1997 годов рождения. Игроки, старше 1993 года рождения участия в Украинской хоккейной лиге принимать не имеют права. Клубам также разрешат дозаявить пять легионеров, но также не старше 1993 года рождения.В плей-офф по итогам сезона выйдут шесть коллективов. Две команды — напрямую в полуфинал, еще четыре клуба сыграют четвертьфинальные серии до двух побед. Полуфиналы пройдут либо до трех либо до четырех побед, финал — до четырех.Стоит отметить, что все эти намерения являются декларативными, хотя и приняты за основу. Более подробная информация по Лиге, календарю и формату станет известна ближе к августу.