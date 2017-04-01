НХЛ. Джеймс Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолет

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил и защитник Райан Эллис прокомментировали победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли (



Райан Эллис: «Это была хорошая игра, обоюдоострая. У соперника были шансы, у нас были шансы. Этот матч был похож на первые две игры в Питтсбурге. Мы свои шансы использовали, а Пекка Ринне был начеку, когда моменты появлялись у соперника.



Нас ждёт ещё одна большая игра. Теперь это серия до двух побед. Мы вернулись в серию, но нам по-прежнему надо выиграть один матч в гостях».



Джеймс Нил: «Мы владели инициативой, но она улетучится в тот момент, когда мы сядем в самолёт и полетим в Питтсбург. Соперник перестроится, разберёт свои ошибки и в пятом матче станет играть лучше. Мы должны сделать то же самое.



Фишер — наш лидер на льду и в раздевалке. Он настоящий боец — блокирует все броски в меньшинстве, играет на пятачке в большинстве. Он выходит в любых ситуациях и здорово справляется».



Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится в Питтсбурге в ночь на 9 июня.

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил и защитник Райан Эллис прокомментировали победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли ( 4:1 ), после чего счет в серии стал равным – 2:2. Слова хоккеистов приводятся на официальном сайте НХЛ.«Это была хорошая игра, обоюдоострая. У соперника были шансы, у нас были шансы. Этот матч был похож на первые две игры в Питтсбурге. Мы свои шансы использовали, а Пекка Ринне был начеку, когда моменты появлялись у соперника.Нас ждёт ещё одна большая игра. Теперь это серия до двух побед. Мы вернулись в серию, но нам по-прежнему надо выиграть один матч в гостях».«Мы владели инициативой, но она улетучится в тот момент, когда мы сядем в самолёт и полетим в Питтсбург. Соперник перестроится, разберёт свои ошибки и в пятом матче станет играть лучше. Мы должны сделать то же самое.Фишер — наш лидер на льду и в раздевалке. Он настоящий боец — блокирует все броски в меньшинстве, играет на пятачке в большинстве. Он выходит в любых ситуациях и здорово справляется».Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится в Питтсбурге в ночь на 9 июня.