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НХЛ. Джеймс Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолет

НХЛ. Джеймс Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолет

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил и защитник Райан Эллис прокомментировали победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли (4:1), после чего счет в серии стал равным – 2:2. Слова хоккеистов приводятся на официальном сайте НХЛ.

Райан Эллис: «Это была хорошая игра, обоюдоострая. У соперника были шансы, у нас были шансы. Этот матч был похож на первые две игры в Питтсбурге. Мы свои шансы использовали, а Пекка Ринне был начеку, когда моменты появлялись у соперника.

Нас ждёт ещё одна большая игра. Теперь это серия до двух побед. Мы вернулись в серию, но нам по-прежнему надо выиграть один матч в гостях».
 
Джеймс Нил: «Мы владели инициативой, но она улетучится в тот момент, когда мы сядем в самолёт и полетим в Питтсбург. Соперник перестроится, разберёт свои ошибки и в пятом матче станет играть лучше. Мы должны сделать то же самое.

Фишер — наш лидер на льду и в раздевалке. Он настоящий боец — блокирует все броски в меньшинстве, играет на пятачке в большинстве. Он выходит в любых ситуациях и здорово справляется».

Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится в Питтсбурге в ночь на 9 июня.
По материалам: Чемпионат.com
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