НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвиллд» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии

В ночь на 6 июняв Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли.



«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду разгроми «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:1 и сравнял счет в серии — 2-2.



На 15-й минуте Калле Ернрок вывел команду хозяев вперёд, а через минуту Сидни Кросби сравнял счет. Во втором периоде Фредерик Годро (24-я минута) и Виктор Арвидссон (34-я минута) довели преимущество «Нэшвилла» до двух шайб, а на 57-й минуте Филип Форсберг установил окончательный, отправив шайбу в пустые ворота соперников.



Пятый матч серии пройдёт 9 июня на льду «Питтсбурга».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 23 матча

2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17

3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/20

4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9/23

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 передач/23 матча

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/21

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/23

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/7/23

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 5 июня

4-й матч. Нэшвилл Предаторз — Питтсбург Пингвинз — 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)

1:0 — Ернкрок (Смит, Уотсон) — 14:51

1:1 — Кросби (Дюмоулин) — 15:57

2:1 — Годро (Эллис, Золнерчик) — 23:45

3:1 — Арвидссон (Фишер, Нил) – 33:08

4:1 — Форсберг — 56:37 (en)

Счет в серии: 2-2 В ночь на 6 июняв Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли.«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду разгроми «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:1 и сравнял счет в серии — 2-2.На 15-й минуте Калле Ернрок вывел команду хозяев вперёд, а через минуту Сидни Кросби сравнял счет. Во втором периоде Фредерик Годро (24-я минута) и Виктор Арвидссон (34-я минута) довели преимущество «Нэшвилла» до двух шайб, а на 57-й минуте Филип Форсберг установил окончательный, отправив шайбу в пустые ворота соперников.Пятый матч серии пройдёт 9 июня на льду «Питтсбурга».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 23 матча2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/173. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/204. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9/235. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/171. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 передач/23 матча2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/213. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/234. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/7/235. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17— Питтсбург Пингвинз — 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)1:0 — Ернкрок (Смит, Уотсон) — 14:511:1 — Кросби (Дюмоулин) — 15:572:1 — Годро (Эллис, Золнерчик) — 23:453:1 — Арвидссон (Фишер, Нил) – 33:084:1 — Форсберг — 56:37 (en)