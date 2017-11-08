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НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвиллд» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвиллд» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии

В ночь на 6 июняв Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли.
 
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду разгроми «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:1 и сравнял счет в серии — 2-2.

На 15-й минуте Калле Ернрок вывел команду хозяев вперёд, а через минуту Сидни Кросби сравнял счет. Во втором периоде Фредерик Годро (24-я минута) и Виктор Арвидссон (34-я минута) довели преимущество «Нэшвилла» до двух шайб, а на 57-й минуте Филип Форсберг установил окончательный, отправив шайбу в пустые ворота соперников.

Пятый матч серии пройдёт 9 июня на льду «Питтсбурга».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13 голов / 23 матча
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17
3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 9/20
4. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9/23
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 передач/23 матча
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/21
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/23
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 13/7/23
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 5 июня
4-й матч. Нэшвилл Предаторз — Питтсбург Пингвинз — 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 — Ернкрок (Смит, Уотсон) — 14:51
1:1 — Кросби (Дюмоулин) — 15:57
2:1 — Годро (Эллис, Золнерчик) — 23:45
3:1 — Арвидссон (Фишер, Нил) – 33:08
4:1 — Форсберг — 56:37 (en)
Счет в серии: 2-2
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