Сидни Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».«Нэшвилл» здорово играет дома, заряжается энергией своих болельщиков, — сказал Кросби в эфире Sportsnet. - Будет важно хорошо начать матч. Мы должны с самого начала показать отчаянность, взять игру под контроль.Мы уже давно стараемся так делать на выезде, особенно в плей-офф. «Нэшвилл» — скоростная команда, их защитники любят подключаться к атаке. Мы именно этого и ожидали от них.Мы хотим играть так, как в третьем периоде второго матча. Непросто показывать такой хоккей постоянно. Обе команды хотят оказывать давление в чужой зоне и меньше обороняться. Мы хорошо действовали в третьем периоде, но надо попытаться так играть постоянно».После двух сыгранных матчей «Питтсбург» ведет в финальной серии — 2-0.Третий матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 4 июня.