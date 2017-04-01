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Сидни Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль

Сидни Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».

«Нэшвилл» здорово играет дома, заряжается энергией своих болельщиков, — сказал Кросби в эфире Sportsnet. - Будет важно хорошо начать матч. Мы должны с самого начала показать отчаянность, взять игру под контроль.

Мы уже давно стараемся так делать на выезде, особенно в плей-офф. «Нэшвилл» — скоростная команда, их защитники любят подключаться к атаке. Мы именно этого и ожидали от них.

Мы хотим играть так, как в третьем периоде второго матча. Непросто показывать такой хоккей постоянно. Обе команды хотят оказывать давление в чужой зоне и меньше обороняться. Мы хорошо действовали в третьем периоде, но надо попытаться так играть постоянно».

После двух сыгранных матчей «Питтсбург» ведет в финальной серии — 2-0.

Третий матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 4 июня.
По материалам: Чемпионат.com
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