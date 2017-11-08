НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» во втором матче финальной серии

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 31 мая

В ночь на 31 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли.«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над ««Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1. «Питтсбург» повел в финальной серии — 2-0.Автором единственного гола в ворота «Пингвинз» стал Понтус Оберг (13), открывший счет в матче.В составе победителей дублем отметился Джей Гюнцель (17-я и 41-я минуты). По разу отличились в течение 44-й минуты встречи Скотт Уилсон и Евгений Малкин.Первой звездой прошедшего матча признан форвард Джейк Гюнцель.Второй звездой назван голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам.Третьей звездой стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин.Третий и четвертый матчи серии пройдут в Нэшвилле.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 12 голов / 21 матче2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/173. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9/214. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/175. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/181. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 передач/21 матч2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/203. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/214. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 12/7/215. . Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17— Нэшвилл Предаторз — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)0:1 – Оберг (Арвидссон, Фишер) – 12:571:1 – Гюнцель (Шири, Куниц) – 16:362:1 – Гюнцель (Раст, Хэйнси) – 40:103:1 – Уилсон – 43:134:1 – Малкин – 43:28