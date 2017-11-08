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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» во втором матче финальной серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» во втором матче финальной серии

В ночь на 31 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли.
 
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над ««Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1. «Питтсбург» повел в финальной серии — 2-0.
Автором единственного гола в ворота «Пингвинз» стал Понтус Оберг (13), открывший счет в матче.
В составе победителей дублем отметился Джей Гюнцель (17-я и 41-я минуты). По разу отличились в течение 44-й минуты встречи Скотт Уилсон и Евгений Малкин.

Первой звездой прошедшего матча признан форвард Джейк Гюнцель.
Второй звездой назван голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам.
Третьей звездой стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Нэшвилле.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 12 голов / 21 матче
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17
3. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9/21
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/18
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 передач/21 матч
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/20
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/21
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 12/7/21
5. . Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 31 мая
Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
0:1 – Оберг (Арвидссон, Фишер) – 12:57
1:1 – Гюнцель (Шири, Куниц) – 16:36
2:1 – Гюнцель (Раст, Хэйнси) – 40:10
3:1 – Уилсон – 43:13
4:1 – Малкин – 43:28

Счет в серии: 2-0
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