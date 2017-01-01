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Сидни Кросби: «Питтсбург» будет работать над улучшением качества игры

Сидни Кросби: «Питтсбург» будет работать над улучшением качества игры

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз». Кросби отметил, что это была неидеальная игра.

«Питтсбург» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл дома «Нэшвилл» со счетом 5:3. По ходу матча хозяева льда вели с преимуществом в три шайбы, однако позволили соперникам сравнять счет. Свои победные шайбы «Пингвины» забросили в последние четыре минуты игры. «Питтсбург» в этой встрече установил антирекорд НХЛ – на определенном участке игры «пингвины» за 37 минут не нанесли ни одного броска в створ ворот Пекки Ринне.

«Это была не идеальная игра, но мы нашли способ победить. Мы знаем, что у нас есть много возможностей для совершенствования. Мы будем улучшать свою игру, и вы убедитесь, что с каждым матчем все будет налаживаться. Мы будем работать над улучшением своей игры,  чтобы такое больше не повторилось», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.   

Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в Питтсбурге 31 мая.




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