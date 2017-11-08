НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» в первом матче финала

В ночь на 30 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли.



«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над ««Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3.

В составе победителей дублем отметился Ник Бонино (20-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Евгений Малкин (16), Конор Шири (17) и Джейк Гюнцель (57).

В составе «Нэшвилла» голы забили Райан Эллис (29), Колтон Сиссонс (51)и Фредерик Годро (54).



«Питтсбург» повел в финальной серии — 1-0. Второй матч состоится также на льду «Пингвинз» 31 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов / 20 матче

2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17

4. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/17

5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/19



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/17 передач/20 матчей

2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/19

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/20

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

5. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 29 мая

Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз — 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

1:0 – Малкин (Дейли, Кросби) – 15:32 (5x3),

2:0 – Шири (Куниц, Кросби) – 16:37

3:0 – Бонино – 19:43

3:1 – Эллис (Суббэн, Фишер) – 28:21 (5x4)

3:2 – Сиссонс (Йози, Ернкрок) – 50:06 (5x4)

3:3 – Годро (Уотсон) – 53:29

4:3 – Гюнцель (Каллен, Шульц) – 56:43

5:3 – Бонино (Куниц) – 58:58 (en)

Вратари: Мюррей 23/26 – Ринне 7/11.



Счет в серии: 1-0

В ночь на 30 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли.«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над ««Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3.В составе победителей дублем отметился Ник Бонино (20-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Евгений Малкин (16), Конор Шири (17) и Джейк Гюнцель (57).В составе «Нэшвилла» голы забили Райан Эллис (29), Колтон Сиссонс (51)и Фредерик Годро (54).«Питтсбург» повел в финальной серии — 1-0. Второй матч состоится также на льду «Пингвинз» 31 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов / 20 матче2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/173. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/174. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/175. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/191. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/17 передач/20 матчей2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/193. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/203. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/175. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19— Нэшвилл Предаторз — 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)1:0 – Малкин (Дейли, Кросби) – 15:32 (5x3),2:0 – Шири (Куниц, Кросби) – 16:373:0 – Бонино – 19:433:1 – Эллис (Суббэн, Фишер) – 28:21 (5x4)3:2 – Сиссонс (Йози, Ернкрок) – 50:06 (5x4)3:3 – Годро (Уотсон) – 53:294:3 – Гюнцель (Каллен, Шульц) – 56:435:3 – Бонино (Куниц) – 58:58 (en)Мюррей 23/26 – Ринне 7/11.