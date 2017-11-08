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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» в первом матче финала

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Нэшвиллд» в первом матче финала

В ночь на 30 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли.
 
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над ««Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3.
В составе победителей дублем отметился Ник Бонино (20-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Евгений Малкин (16), Конор Шири (17) и Джейк Гюнцель (57).
В составе «Нэшвилла» голы забили Райан Эллис (29), Колтон Сиссонс (51)и Фредерик Годро (54).

«Питтсбург» повел в финальной серии — 1-0. Второй матч состоится также на льду «Пингвинз» 31 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 10 голов / 20 матче
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/17
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
4. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/17
5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/19
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/17 передач/20 матчей
2. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/14/19
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/13/20
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17
5. Эрик Карлссон (Оттава Сенаторз) – 2/16/19

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 29 мая
Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз — 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
1:0 – Малкин (Дейли, Кросби) – 15:32 (5x3),
2:0 – Шири (Куниц, Кросби) – 16:37
3:0 – Бонино – 19:43
3:1 – Эллис (Суббэн, Фишер) – 28:21 (5x4)
3:2 – Сиссонс (Йози, Ернкрок) – 50:06 (5x4)
3:3 – Годро (Уотсон) – 53:29
4:3 – Гюнцель (Каллен, Шульц) – 56:43
5:3 – Бонино (Куниц) – 58:58 (en)
Вратари: Мюррей 23/26 – Ринне 7/11.

Счет в серии: 1-0
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