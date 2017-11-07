НХЛ. Финал Востока. «Оттава» дома обыграла «Питтсбург» и сравняла счет в серии

В ночь на 24 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции.



«Оттава Сенаторз» в домашнем матче одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыл российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. «Сенаторз» сравняли счет усилиями Бобби Райана на 34-й минуте, а автором победного для «Оттавы» гола стал Майк Хоффман на 42-й минуте встречи.



Седьмой, решающий матч противостояния состоится в Питтсбурге 26 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/18

3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/16

4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17

5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/18



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/18 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/18

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/17

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/18



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 23 мая

Финал. Восточная конференция. 6-й матч.

Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – Малкин (Коул, Уилсон) – 24:51

1:1 – Райан (Туррис, Карлссон) – 33:15 (5x3)

2:1 – Хоффман (Классон, Макартур) – 41:34



Счет в серии — 3:3 В ночь на 24 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции.«Оттава Сенаторз» в домашнем матче одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.Счет в матче на 25-й минуте открыл российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. «Сенаторз» сравняли счет усилиями Бобби Райана на 34-й минуте, а автором победного для «Оттавы» гола стал Майк Хоффман на 42-й минуте встречи.Седьмой, решающий матч противостояния состоится в Питтсбурге 26 мая.1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/183. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/164. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/175. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/181. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/18 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/173. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/184. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/175. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/18Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)0:1 – Малкин (Коул, Уилсон) – 24:511:1 – Райан (Туррис, Карлссон) – 33:15 (5x3)2:1 – Хоффман (Классон, Макартур) – 41:34