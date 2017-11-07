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НХЛ. Финал Востока. «Оттава» дома обыграла «Питтсбург» и сравняла счет в серии

НХЛ. Финал Запада. «Оттава» дома обыграла «ПиттсбургНэшвилл» и сравняла счет в серии

В ночь на 24 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции.

«Оттава Сенаторз» в домашнем матче одержала победу над  «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.
Счет в матче на 25-й минуте открыл российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. «Сенаторз» сравняли счет усилиями Бобби Райана на 34-й минуте, а автором победного для «Оттавы» гола стал Майк Хоффман на 42-й минуте встречи.

Седьмой, решающий матч противостояния состоится в Питтсбурге 26 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17 матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/18
3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/16
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17
5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/18
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/18 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/18
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/17
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/18

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 23 мая
Финал. Восточная  конференция. 6-й матч.
Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 – Малкин (Коул, Уилсон) – 24:51
1:1 – Райан (Туррис, Карлссон) – 33:15 (5x3)
2:1 – Хоффман (Классон, Макартур) – 41:34

Счет в серии — 3:3
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