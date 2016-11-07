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НХЛ. Финал Запада. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

НХЛ. Финал Запада. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

В ночь на 23 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся шестой матч финальной серии Западной конференции.

«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 6:3 и, одержав победу в серии  — 4-2, стал первым финалистом Кубка Стэнли.

Отметим, что «Нэшвилл» впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем Восточной конференции, в финале которой «Питтсбург» ведет со счетом 3-2 в серии против «Оттавы».

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли запланирован на 29 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 матчей
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/17
3. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/16
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/17
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/17  
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/17 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/17
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/17
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/16
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/17

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 22 мая
Финал. Западной конференция. 6-й матч.
Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс — 6 : 3 (2:0, 0:1, 4:2)
1:0 — Уотсон (Вебер, Ирвин) — 01:21
2:0 — Сиссонс (Оберг) — 08:47
2:1 — Каше (Гецлаф, Ватанен) — 24:45
3:1 — Сиссонс (Оберг, Форсберг) — 43:00
3:2 — Вагнер (Кердайлс, Верметт) — 45:00 (
3:3 — Фаулер (Ватанен) — 48:52
4:3 — Сиссонс (Ернкрок) — 54:00
5:3 — Форсберг (Фиддлер) — 57:38 (en),
6:3 — Уотсон (Эллис) — 58:26 (en)
Счет в серии: 4-2


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