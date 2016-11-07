НХЛ. Финал Запада. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 22 мая

В ночь на 23 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся шестой матч финальной серии Западной конференции.«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 6:3 и, одержав победу в серии — 4-2, стал первым финалистом Кубка Стэнли.Отметим, что «Нэшвилл» впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем Восточной конференции, в финале которой «Питтсбург» ведет со счетом 3-2 в серии против «Оттавы».Первый матч финальной серии Кубка Стэнли запланирован на 29 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/17 матчей2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/173. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 8/164. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/175. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/171. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/17 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11/173. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/174. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/165. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/17— Анахайм Дакс — 6 : 3 (2:0, 0:1, 4:2)1:0 — Уотсон (Вебер, Ирвин) — 01:212:0 — Сиссонс (Оберг) — 08:472:1 — Каше (Гецлаф, Ватанен) — 24:453:1 — Сиссонс (Оберг, Форсберг) — 43:003:2 — Вагнер (Кердайлс, Верметт) — 45:00 (3:3 — Фаулер (Ватанен) — 48:524:3 — Сиссонс (Ернкрок) — 54:005:3 — Форсберг (Фиддлер) — 57:38 (en),6:3 — Уотсон (Эллис) — 58:26 (en)