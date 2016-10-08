НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии

В ночь на 22 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.



«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:0 и повел в серии – 3:2.

Заброшенные шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41) и Тревор Дейли (49).

Шат-аут оформил голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей.



Шестая игра серии пройдет на льду «Оттавы Сенаторз».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/17

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/16

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/17

5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/15

6. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/15



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/17 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/17

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/16

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/16

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/17



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 21 мая

Финал. Восточная конференция. 5-й матч.

Питтсбург Пингвинз – Оттава Сенаторз – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

1:0 – Мяяття (Раст) – 08:14

2:0 – Кросби (Малкин, Дэйли) – 12:03 (5х4)

3:0 – Раст (Роуни, Бонино) – 16:04

4:0 – Уилсон (Бонино, Роуни) – 18:17

5:0 – Каллен (Роуни, Штрайт) – 21:54

6:0 – Кессел (Малкин, Кросби) – 40:50 (5х4)

7:0 – Дэйли (Малкин, Кессел) – 48:49 (50х

Вратари: Мюррей 25/25 – Кондон 19/22, Андерсон 10/14



Счет в серии: 3-2

В ночь на 22 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:0 и повел в серии – 3:2.Заброшенные шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41) и Тревор Дейли (49).Шат-аут оформил голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей.Шестая игра серии пройдет на льду «Оттавы Сенаторз».1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/173. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/164. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/175. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/156. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/151. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/17 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/173. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/164. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/165. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/17– Оттава Сенаторз – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)1:0 – Мяяття (Раст) – 08:142:0 – Кросби (Малкин, Дэйли) – 12:03 (5х4)3:0 – Раст (Роуни, Бонино) – 16:044:0 – Уилсон (Бонино, Роуни) – 18:175:0 – Каллен (Роуни, Штрайт) – 21:546:0 – Кессел (Малкин, Кросби) – 40:50 (5х4)7:0 – Дэйли (Малкин, Кессел) – 48:49 (50хМюррей 25/25 – Кондон 19/22, Андерсон 10/14