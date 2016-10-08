На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии

В ночь на 22 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:0 и повел в серии – 3:2.
Заброшенные шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41) и Тревор Дейли (49).
Шат-аут оформил голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей.

Шестая игра серии пройдет на льду «Оттавы Сенаторз».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/17
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/16  
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/17  
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/15
6. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/15
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/17 передач/17 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/12/17
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/16
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 7/11/16
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/17

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 21 мая
Финал. Восточная конференция. 5-й матч.
Питтсбург Пингвинз  – Оттава Сенаторз  – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
1:0 – Мяяття (Раст) – 08:14
2:0 – Кросби (Малкин, Дэйли) – 12:03 (5х4)
3:0 – Раст (Роуни, Бонино) – 16:04
4:0 – Уилсон (Бонино, Роуни) – 18:17
5:0 – Каллен (Роуни, Штрайт) – 21:54
6:0 – Кессел (Малкин, Кросби) – 40:50 (5х4)
7:0 – Дэйли (Малкин, Кессел) – 48:49 (50х
Вратари: Мюррей 25/25 – Кондон 19/22, Андерсон 10/14

Счет в серии: 3-2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» одержал победу над «Анахаймом» и вышел вперед в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» разгромила «Питтсбург» и повела в финальной серии Востока
НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» в овертайме победила «Питтсбург» в первом матче финала Востока
НХЛ. Кубок Стэнли. « Питтсбург победил в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» выиграл серию у «Эдмонтона»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии
ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)
ЧМ-2017 по хоккею. Лучшие игроки и символическая сборная
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады
ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Последние новости спорта

10:19 Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира 17 | Теннис / Главные новости спорта

09:38 НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче 90 | Баскетбол

09:12 НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии 100 | Хоккей

08:43 ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео) 166 | Хоккей / Видео

01:45 ЧМ-2017 по хоккею. Лучшие игроки и символическая сборная 338 | Хоккей

01:03 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады 524 | Хоккей / Главные новости спорта

20:36 ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео) 384 | Хоккей / Видео

19:40 ЧМ по хоккею-2017. Сборная России стала бронзовым призером, обыграв команду Финляндии 335 | Хоккей / Главные новости спорта

19:06 Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича 317 | Теннис / Главные новости спорта

18:48 Американец Хаффмен выиграл 7-й этап велогонки «Тур Калифорнии», новозеландец Беннетт победил в общем зачете 251 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады
ЧМ по хоккею-2017. Сборная России стала бронзовым призером, обыграв команду Финляндии
Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича
Свитолина победила Халеп в финале турнира в Риме








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (391)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги