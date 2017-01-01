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ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)
В Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею в финальном матче сборная Швеции одержала победу по буллитам над командой Канады со счетом 2:1 Б.   
В составе сборной Швеции шайбы забросили: Виктор Хедман (40-я минута), а Оливер Экман-Ларссон стал автором победного буллита.
В составе сборной Канады единственную шайбу забросил Райан О`Райли (42).

Предлагаем вашему вниманию обзор финального матча Канада – Швеция. Видео:

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