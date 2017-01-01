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ЧМ-2017 по хоккею. Лучшие игроки и символическая сборная

Самый ценный игрок (MVP) чемпионата мира по хоккею-2017 - нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер

В Кельне (Германия) завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд.

В финальном матче сборная Швеции победила команду Канады со счетом 2:1 Б, а бронзовые медали завоевала сборная России, одержав победу над командой Финляндии — 5:3.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира по хоккею-2017 признан нападающий сборной Швеции 21-летний Вильям Нюландер. В десяти матчах он набрал 14 (7+7) очков.

Лучшие игроки:
Вратарь –  Андрей Василевский (Россия)
Защитник - Деннис Зайденберг (Германия)
Нападающий – Артемий Панарин (Россия)
 
Символическая сборная ЧМ-2017
Вратарь – Андрей Василевский (Россия)
Защитники: Колтон Парэйко (Канада), Деннис Зайденберг (Германия)
Нападающие: Артемий Панарин (Россия), Нэтан Маккиннон (Канада), Вильям Нюландер (Швеция)

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