ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). 21 мая.

Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею состоялся финальный матч.Сборная Швеции одержала победу над командой Канады в серии буллитов, встреча завершилась со счетом 2:1 Б.В первом периоде ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперников.Счет в матче открыли шведы – на последней минуте второго периода гол в меньшинстве забил Виктор Хедман. Канадцы сравняли счет в начале третьего периода усилиями Райана О`Райли (42), реализовавшего большинство своей команды. После этого, до окончания основного времени, командам не удалось выявить победителя, и игра перешла в овертайм, в котором достичь успеха также никому не удалось.В серии буллитов победу шведам принес Оливер Экман-Ларссон.Сборная Швеции выиграла чемпионат мира впервые с 2013 года.Напомним, в матче за бронзовые медали сборная России победила команду Финляндии со счетом 5:3.Канада –– 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)0:1 – Хедман – 39:39 (4х5)1:1 - О`Райли (Марнер, Маккиннон) – 41:58 (5х4)1:2 - Экман-Ларссон - ПБПикар 40/42 – Лундквист 42/431. Швеция2. Канада3. Россия4. Финляндия5. США6. Швейцария7. Чехия8. Германия9.Франция10. Латвия11. Норвегия12. Дания13. Беларусь14. Словакия15. Словения16. Италия