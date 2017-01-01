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ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады

ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады

Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею состоялся финальный матч.
Сборная Швеции одержала победу над командой Канады в серии буллитов, встреча завершилась со счетом 2:1 Б.

В первом периоде ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперников.
Счет в матче открыли шведы – на последней минуте второго периода гол в меньшинстве забил Виктор Хедман. Канадцы сравняли счет в начале третьего периода усилиями Райана О`Райли (42), реализовавшего большинство своей команды. После этого, до окончания основного времени, командам не удалось выявить победителя, и игра перешла в овертайм, в котором достичь успеха также никому не удалось.
В серии буллитов победу шведам принес Оливер Экман-Ларссон.

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира впервые с 2013 года.

Напомним, в матче за бронзовые медали сборная России победила команду Финляндии со счетом 5:3.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). 21  мая.
Матч за 1-е место. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.
Канада – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Хедман – 39:39 (4х5)
1:1 - О`Райли (Марнер, Маккиннон) – 41:58 (5х4)
1:2 - Экман-Ларссон - ПБ
Вратари: Пикар 40/42 – Лундквист 42/43

Итоговое положение команд
1. Швеция
2. Канада
3. Россия
4. Финляндия
5. США
6. Швейцария
7. Чехия
8. Германия
9.Франция
10. Латвия
11. Норвегия
12. Дания
13. Беларусь
14. Словакия
15. Словения
16. Италия



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