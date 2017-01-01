ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Сегодня, 20:36 0 | Хоккей / Видео

Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею в матче за бронзу сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом

В составе сборной России дубль оформил Никита Гусев (7-я и 28-я минуты), по разу отличились Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (49).

В финской сборной шайбы забросили Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).



Предлагаем вашему вниманию обзор матча Россия – Финляндия (5:3). Видео:



Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею в матче за бронзу сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:3 В составе сборной России дубль оформил Никита Гусев (7-я и 28-я минуты), по разу отличились Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (49).В финской сборной шайбы забросили Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).Предлагаем вашему вниманию обзор матча Россия – Финляндия (5:3). Видео: