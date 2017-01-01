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ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею в матче за бронзу сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:3.  
В составе сборной России дубль оформил  Никита Гусев (7-я и 28-я минуты), по разу отличились Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (49).
В финской сборной шайбы забросили Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Россия – Финляндия (5:3). Видео:

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