ЧМ по хоккею-2017. Сборная России стала бронзовым призером, обыграв команду Финляндии

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). 21 мая.

Сегодня, 21 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею в матче за бронзу встречались сборные России и Финляндии.Матч завершился победой россиян со счетом 5:3.К 29-й минуте встречи россияне создали для себя комфортное преимущество, забросив четыре безответных шайбы. Дубль оформил Никита Гусев (7-я и 28-я минуты), по разу отличились Владимир Ткачев (22) и Богдан Киселевич (29).Финны первый раз смогли ответить на последней минуте второго периода усилиями Микко Рантанена, а затем в третьем периоде в течение четырех минут забросили еще две шайбы, авторами которых стали Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).Окончательный счет в матче установил Никита Кучеров (49).Таким образом, сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира-2017, повторив результат прошлогоднего чемпионата.Напомним, в финале встретятся сборные Канада и Швеции.– Финляндия – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)1:0 – Гусев (Антипин, Ничушкин) – 06:582:0 – Ткачев (Ничушкин, Зуб) – 21:48 (4х5)3:0 – Гусев (Панарин, Дадонов) – 27:01 (5х4)4:0 – Киселевич (Наместников, Ничушкин) – 28:164:1 – Рантанен (Фильппула) – 39:334:2 – Лехтонен (Ахо) – 41:164:3 – Савинайнен (Рантанен, Ахо) – 45:29 (5х4)5:3 – Кучеров (Кузнецов, Белов) – 48:03Василевский 26/29 – Корписало (00:00-28:16), Сатери (28:16-60:00) 25/30