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НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» одержал победу над «Анахаймом» и вышел вперед в серии

В ночь на 21 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.

В ночь на 21 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.

«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии 3-2.

Шестая игра серии состоится 25 мая на льду «Анахайма».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/16
3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/16  
4.  Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/16  
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/15
6. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/15

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/16
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/16
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/16
5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 20 мая
Финал. Западная конференция. 4-й матч.
Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
1:0 – Вагнер (Монтур, Сильверберг) – 32:46
1:1 – Уилсон (Сиссонс, Суббэн) – 39:19 (5x4)
1:2 – Оберг (Форсберг, Экхольм) – 51:01
1:3 – Уотсон – 59:12 (en)
Счет в серии: 2:3
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