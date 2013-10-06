НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» одержал победу над «Анахаймом» и вышел вперед в серии

В ночь на 21 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.



«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии 3-2.



Шестая игра серии состоится 25 мая на льду «Анахайма».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/16

3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/16

4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/16

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/15

6. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/15



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/16

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/16

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/16

5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 20 мая

Финал. Западная конференция. 4-й матч.

Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

1:0 – Вагнер (Монтур, Сильверберг) – 32:46

1:1 – Уилсон (Сиссонс, Суббэн) – 39:19 (5x4)

1:2 – Оберг (Форсберг, Экхольм) – 51:01

1:3 – Уотсон – 59:12 (en)

Счет в серии: 2:3

В ночь на 21 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции.«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии 3-2.Шестая игра серии состоится 25 мая на льду «Анахайма».1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/16матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/163. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/164. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/165. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/156. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 7/151. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/163. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/164. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/7/165. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13Анахайм Дакс —— 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)1:0 – Вагнер (Монтур, Сильверберг) – 32:461:1 – Уилсон (Сиссонс, Суббэн) – 39:19 (5x4)1:2 – Оберг (Форсберг, Экхольм) – 51:011:3 – Уотсон – 59:12 (en)