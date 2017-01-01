На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция победила Финляндию и вышла в финал: видеообзор

Сегодня, 20 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею во втором полуфинальном матче сборная Швеции уверенно обыграла команду Финляндии со счетом 4:1.
В составе сборной Швеции голы забили Александр Эдлер (2-я минута), Джон Клингберг (25), Вильям Нюландер (36) и Юаким Нордстрем (54).
У финнов автором единственной шайбы стал Йоонас Кемппайнен (5).
В финале чемпионата мира-2017 сборная Швеции сыграет против команды Канады.

Предлагает вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Швеция – Финляндия (4:1):

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал
ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча
ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Словакии (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании (+Видео)
МЧМ по хоккею-2017. Канада победила Швецию и в финале сыграет со сборной США
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал
О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале
ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)
Тони Белью об Александре Усике (Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча
ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча

Последние новости спорта

23:14 ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео) 144 | Хоккей / Видео

22:27 ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал 169 | Хоккей / Главные новости спорта

22:17 Джокович отдал один гейм Тиму и вышел в финал на «Мастерсе» в Риме 139 | Теннис

20:35 Голландец Дюмулен победил на 14-м этапе «Джиро д’Италия» (+Видео) 160 | Велоспорт

19:59 Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы 193 | Теннис / Главные новости спорта

19:33 О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей 204 | Хоккей

19:28 ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео) 326 | Хоккей / Видео

18:58 ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале 287 | Хоккей / Главные новости спорта

18:32 Александр Зверев обыграл Джона Иснера и стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме 206 | Теннис

16:44 Елена Костевич - пятая на этапе КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберного пистолета 183 | Стрельба

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча

ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)





Топ-новости недели

ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал
Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы
ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале
Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал
ЧМ по хоккею-2017. Канада обыграла Германию и в полуфинале сыграет с Россией (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (374)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги