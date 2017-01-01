ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Сегодня, 20 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею во втором полуфинальном матче сборная Швеции уверенно обыграла команду Финляндии со счетом 4:1.
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