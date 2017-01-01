ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

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22:27 ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Финляндию и вышла в финал 169 | Хоккей / Главные новости спорта

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19:28 ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео) 326 | Хоккей / Видео

18:58 ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале 287 | Хоккей / Главные новости спорта

18:32 Александр Зверев обыграл Джона Иснера и стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме 206 | Теннис