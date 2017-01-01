На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей

Райан О`Райли #90 (сборная Канада)

Нападающий сборной Канады Райан О`Райлли поделился впечатлениями от полуфинальной встречи чемпионата мира, в которой его команда обыграла Россию со счётом 4:2, отыгравшись со счета 0:2.

«Думаю, что мы выполнили миссию, - сказал О`Райлли. - У нас были моменты, и мы их реализовали. Удача нам сопутствовала, мне повезло, когда я забивал. Парни великолепно сыграли. Думаю, что в один момент мы перестали думать о чём-то другом, и просто начали играть в хоккей. Нам удавалось выигрывать единоборства, и наши шансы возросли. У нас есть уверенность, у нас было 20 минут на то, чтобы отыграться. Мы поддерживали и верили друг в друга».

В финале сборная Канады сыграет с победителем противостояния Швеция – Финляндия, а команда России поспорит с проигравшими за бронзу.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор
ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале
ЧМ-2016 по хоккею. Сборная Канады обыграла команду США и вышла в финал
Тренер канадцев: Разгромить сильную сборную России в финале ЧМ было особенно приятно
Овечкин: У сборной России были шансы в первом периоде, а второй мы провалили
ЧМ по хоккею. Сборная Канады разгромила команду Беларуси и вышла в полуфинал
Хоккей. МЧМ (U20). Сборная Канады одержала вторую победу
Малкин: «Удача была на нашей стороне»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор
ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале
НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

Последние новости спорта

19:59 Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы 74 | Теннис / Главные новости спорта

19:33 О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей 116 | Хоккей

19:28 ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор 120 | Хоккей / Видео

18:58 ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале 185 | Хоккей / Главные новости спорта

18:32 Александр Зверев обыграл Джона иснера и стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме 148 | Теннис

16:44 Елена Костевич - пятая на этапе КМ в Мюнхене в стрельбе из малокалиберного пистолета 153 | Стрельба

16:32 Южнокореец Чжин победил на этапе КМ в стрельбе из пистолета с мировым рекордом; Омельчук - шестой 127 | Стрельба

16:06 Джокович обыграл Дель Потро и стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме 162 | Теннис

15:15 Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Риме 187 | Теннис

10:59 Британец Диббен победил на шестом этапе велогонки «Тур Калифорнии» (+Видео) 179 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча

ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы
ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале
Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал
ЧМ по хоккею-2017. Канада обыграла Германию и в полуфинале сыграет с Россией (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (369)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги