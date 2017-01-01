О`Райлли: В один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей

Нападающий сборной Канады Райан О`Райлли поделился впечатлениями от полуфинальной встречи чемпионата мира, в которой его команда обыграла Россию со счётом 4:2, отыгравшись со счета 0:2.«Думаю, что мы выполнили миссию, - сказал О`Райлли. - У нас были моменты, и мы их реализовали. Удача нам сопутствовала, мне повезло, когда я забивал. Парни великолепно сыграли. Думаю, что в один момент мы перестали думать о чём-то другом, и просто начали играть в хоккей. Нам удавалось выигрывать единоборства, и наши шансы возросли. У нас есть уверенность, у нас было 20 минут на то, чтобы отыграться. Мы поддерживали и верили друг в друга».В финале сборная Канады сыграет с победителем противостояния Швеция – Финляндия, а команда России поспорит с проигравшими за бронзу.