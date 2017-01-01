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ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор

ЧМ по хоккею-2017. Канада победила Россию в полуфинале: видеообзор

Сегодня, 20 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею состоялся первый полуфинальный матч.
Сборная Канады одержала победу над командой России со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Марк Шайфли (41-я минута, Натан Маккинон (56), Райан О`Райли (57) и Шон Кутюрье (59).
У россиян шайбы забросили Евгений Кузнецов (33) и Никита Гусев (35).

В финале сборная Канады сыграет с победителем противостояния Швеция – Финляндия, а команда России поспорит с проигравшими за бронзу.

Предлагает вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Канада – Россия (4:2):

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