ЧМ по хоккею-2017. Канада отыгралась со счета 0:2 и победила Россию в полуфинале

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). 20 мая.

Сегодня, 20 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд состоялся первый полуфинальный матч.Встречались сборные Канады и России. Матч завершился победой канадцев со счетом 4:2.Счет в матче открыли россияне голом Евгения Кузнецова на 33-й минуте встречи, а спустя две минуты Никита Гусев удвоил преимущество своей сборной.Первую шайбу американцы отыграли на первой минуте третьего периода – большинство реализовал Марк Шайфли, затем отличился Натан Маккинон (56) и сравнял счет, а Райан О`Райли (57) вывел свою команду вперед.За полторы минуты до окончания основного времени россияне заменили голкипера на полевого игрока, за что поплатились уже через 28 секунд – окончательный счет в матче установил Шон Кутюрье (59), отправив шайбу в пустые ворота.Таким образом, Сборная Канады вышла в финал, где сыграет с победителем противостояния Швеция – Финляндия. Команда России поспорит с проигравшими за бронзу.– Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)0:1 – Кузнецов (Панарин, Кучеров) – 32:160:2 – Гусев (Щипачев, Панарин) – 34:50 (5х4)1:2 – Шайфли (Маккинон, Парэйко) – 40:17 (5х4)2:2 – Маккинон (Конечны) – 55:073:2 – О`Райли (Мэтисон) – 56:584:2 – Кутюрье (О`Райли, Парэйко) – 58:53 enПикар 26/28 – Василевский 34/38