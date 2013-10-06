НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой»

В ночь на 20 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции.



«Питтсбург Пингвинз» на выезде победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2.



В составе победителей шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмоулин (32).

В составе «Оттавы» голы забили Кларк Макартур (39) и Том Пайят (55).

Счет в серии стал равным – 2:2.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/15матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/16

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/15

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/16

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/14



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/15

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/16

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/8/16

5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 19 мая

Финал. Восточная конференция. 4-й матч.

Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Мяяття (Кросби, Гюнцель) – 19:14

0:2 – Кросби (Гюнцель, Кессел) – 27:41

0:3 – Дюмоулин (Коул, Уилсон) – 31:30

1:3 – Макартур (Райан) – 38:22

2:3 – Пайят (Карлссон, Пажо) – 54:59

Счет в серии — 2-2 В ночь на 20 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции.«Питтсбург Пингвинз» на выезде победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2.В составе победителей шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмоулин (32).В составе «Оттавы» голы забили Кларк Макартур (39) и Том Пайят (55).Счет в серии стал равным – 2:2.Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/15матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/163. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/154. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/165. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/14Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/153. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/164. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/8/165. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13Оттава Сенаторз —— 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)0:1 – Мяяття (Кросби, Гюнцель) – 19:140:2 – Кросби (Гюнцель, Кессел) – 27:410:3 – Дюмоулин (Коул, Уилсон) – 31:301:3 – Макартур (Райан) – 38:222:3 – Пайят (Карлссон, Пажо) – 54:59