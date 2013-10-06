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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой»

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой»

В ночь на 20 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

«Питтсбург Пингвинз» на выезде победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2.

 В составе победителей шайбы на свой счет записали Олли Мяяття (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмоулин (32).
В составе «Оттавы» голы забили Кларк Макартур (39) и Том Пайят (55).
Счет в серии стал равным – 2:2.
Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/15матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/16
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/15  
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/16  
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/14

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/16 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/15
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/11/16
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/8/16
5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 19 мая
Финал. Восточная конференция. 4-й матч.
Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
0:1 – Мяяття (Кросби, Гюнцель) – 19:14
0:2 – Кросби (Гюнцель, Кессел) – 27:41
0:3 – Дюмоулин (Коул, Уилсон) – 31:30
1:3 – Макартур (Райан) – 38:22
2:3 – Пайят (Карлссон, Пажо) – 54:59
Счет в серии — 2-2
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