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НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

В ночь на 19 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции.

«Анахайм Дакс» в гостях одержал победу в овертайме над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2.
В основное время в составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (12-я минута) и Ник Ритчи (31). У Нэшвилла» Пи Кэй Суббэн (54) сократил отставание, а Филип Форсберг (60) перевел игру в овертайм.
В дополнительное время автором победной шайбы для «Дакс» стал Филип Форсберг (60).
Счет в серии стал равным – 2:2.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/15 матчей
2.Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/15
3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/15  
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/15
5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/14

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/15 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/15
3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/10/15
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/15
 
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 18 мая
Финал. Западная конференция. 4-й матч.
Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
0:1 – Ракелль (Фаулер) – 11:30
0:2 – Ритчи (Томпсон, Ватанен) – 30:22
1:2 – Суббэн (Уилсон, Арвидссон) – 53:33
2:2 – Форсберг (Арвидссон, Нил) – 59:24 (6x5)
2:3 – Томпсон (Перри) – 70:25

Счет в серии: 2-2
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