НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в серии

В ночь на 19 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции.



«Анахайм Дакс» в гостях одержал победу в овертайме над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2.

В основное время в составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (12-я минута) и Ник Ритчи (31). У Нэшвилла» Пи Кэй Суббэн (54) сократил отставание, а Филип Форсберг (60) перевел игру в овертайм.

В дополнительное время автором победной шайбы для «Дакс» стал Филип Форсберг (60).

Счет в серии стал равным – 2:2.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/15 матчей

2.Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/15

3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/15

4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/15

5. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/14



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/15 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/15

3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/10/15

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/15



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 18 мая

Финал. Западная конференция. 4-й матч.

Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

0:1 – Ракелль (Фаулер) – 11:30

0:2 – Ритчи (Томпсон, Ватанен) – 30:22

1:2 – Суббэн (Уилсон, Арвидссон) – 53:33

2:2 – Форсберг (Арвидссон, Нил) – 59:24 (6x5)

2:3 – Томпсон (Перри) – 70:25



Счет в серии: 2-2

В ночь на 19 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции.«Анахайм Дакс» в гостях одержал победу в овертайме над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2.В основное время в составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (12-я минута) и Ник Ритчи (31). У Нэшвилла» Пи Кэй Суббэн (54) сократил отставание, а Филип Форсберг (60) перевел игру в овертайм.В дополнительное время автором победной шайбы для «Дакс» стал Филип Форсберг (60).Счет в серии стал равным – 2:2.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/15 матчей2.Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/153. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/154. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/155. Филип Форсберг (Нэшвилл Предаторз) – 7/141. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/15 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/153. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/134. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/10/155. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/15Нэшвилл Предаторз —— 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)0:1 – Ракелль (Фаулер) – 11:300:2 – Ритчи (Томпсон, Ватанен) – 30:221:2 – Суббэн (Уилсон, Арвидссон) – 53:332:2 – Форсберг (Арвидссон, Нил) – 59:24 (6x5)2:3 – Томпсон (Перри) – 70:25