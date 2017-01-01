ЧМ по хоккею-2017. Определились полуфинальные пары

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли четвертьфинальные матчи.



Сборная Канады одолела команду Германии (2:1), Швеция обыграла Швецарию (3:1), россияне одержали победу над чехами (3:0), а финны победили американцев (2:0).



По итогам прошедших матчей определился полуфинальные пары:



Канада – Россия



Швеция - Финляндия



Полуфинальные матчи пройдут 20 мая в Кельне (Германия). Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли четвертьфинальные матчи.Сборная Канады одолела команду Германии (2:1), Швеция обыграла Швецарию (3:1), россияне одержали победу над чехами (3:0), а финны победили американцев (2:0).По итогам прошедших матчей определился полуфинальные пары:Канада – РоссияШвеция - ФинляндияПолуфинальные матчи пройдут 20 мая в Кельне (Германия).