ЧМ по хоккею-2017. Канада обыграла Германию и в полуфинале сыграет с Россией

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.



В Кельне встречались сборные Канады и Германии. Матч завершился победой канадцев со счетом 2:1.

В составе немецкой сборной отличились Марк Шайфли (18-я минута) и Джеф Скинер (39). Немцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Янника Зайднеберга (54).



В полуфинале сборная Канады сыграет с командой России, которая обыграла команду Чехии.

Матч состоится 20 мая в Кельне.



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18 мая.

1/4 финала. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.

Канада – Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 – Шайфли (О`Райли, Марнер) – 17:11 (5х4)

2:0 – Скиннер (Мэтисон, Шайфли) – 38:08

2:1 – Зайденберг (Эрхофф) – 53:21



Вратари: Пикар 19/20 – Грубауэр 48/50

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.В Кельне встречались сборные Канады и Германии. Матч завершился победой канадцев со счетом 2:1.В составе немецкой сборной отличились Марк Шайфли (18-я минута) и Джеф Скинер (39). Немцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Янника Зайднеберга (54).В полуфинале сборная Канады сыграет с командой России, которая обыграла команду Чехии.Матч состоится 20 мая в Кельне.– Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)1:0 – Шайфли (О`Райли, Марнер) – 17:11 (5х4)2:0 – Скиннер (Мэтисон, Шайфли) – 38:082:1 – Зайденберг (Эрхофф) – 53:21Пикар 19/20 – Грубауэр 48/50